محمد الرواس .. طيار درون ومصور يجوب السهول والهضاب ليقتنص صور نادرة

– بالعدسة يرصد تفاصيل وأسرار الحياة البرية والفطرية

– شارك فـي تأليف كتيب حول «الطيور الجارحة فـي عمان» الذي أشرفت على إنجازه جمعية البيئة العمانية

كتب ـ خالد السيابي:

محمد بن عبدالمنعم الرواس متعقب وراصد وباحث حياة فطرية ومصور فوتوغرافي وطيار درون وهو عضو بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي، وعضو الجمعية البيئة العمانية، ومنتسب لاتحاد المصورين العرب بالإمارات العربية المتحدة ولفريق رصد للطيور بالمملكة العربية السعودية.

(الرواس) عاشق التحدي ويملك خبرات متراكمة سخرها للعدسة وللحياة الفطرية بشكل خاص، حيث قدم العديد من الصور النادرة التي عرف بها المتلقي العاشق للضوء وللحياة الفطرية والبرية، وفي بداياته كان عاشقا للترحال والتخييم وكان التصوير مجرد هواية ومتنفس لكي يحرر روحه وقلبه من ضغط الحياة، ومع تقدم الأيام والسنوات دخل عالم الاحتراف وتفجرت موهبته وطورها وصقلها بالتجربة والمعرفة.

وحول بداياته وتفاصيل رحلته مع الضوء يقول : الشغف الضوئي دفعني للتحليق في عالم التصوير حيث كانت البدايات مع الترحال والتخييم وأملك تجربة كبيرة في هذا المجال بحكم تنقلي من مكان لمكان اخر، وفي عام 2015م احترفت التصوير وأصبحت الصورة جزءا من حياتي، حيث حطت رحالي في أراضي عوالم الحياة البرية بناء على خبرتي التي اكتسبتها من التنقل عبر ترحالي من مكان لمكان اخر، واكتشفت العديد من المعلومات والمعرفة وجوانب ليست موجودة في الكتب العلمية وهذا من أهم الأسباب التي دفعتني لمعانقة أحتراف الضوء. ?وأضاف: في الفترة الماضية شاركت في اعداد مؤلفات وكتب علمية من خلال الصور التي وثقتها في صحراء سلطنة عمان وغيرها من الأماكن ، وبالتحديد شاركت في إنجاز كتيب حول ( الطيور الجارحة في عمان) الذي أشرفت على إنجازه جمعية البيئة العمانية، وقمت أيضا بتزويد طلبة العلوم بجامعة السلطان قابوس بصور تتعلق بالزواحف والطيور لإنجاز البحوث العلمية، وشاركت فرق البحث في رحلاتهم العلمية بحكم خبرتي في مجال الحياة البرية وتعقب الحيوانات والطيور، وبفضل الله قد أدرج أسمي في الورقة العلمية التي تم فيها الإعلان عن وجود واكتشاف نوع جديد من العناكب في سلطنة عمان وسميت ( الأرملة السوداء البرية)، ولي مشاركات عديدة برفقة دكاترة في عدد من الدول الخليجية والعربية ومنهم الدكتور عبدالهادي العوفي أستاذ العلوم البيئية من المملكة العربية السعودية حيث شاركت في إعداد تقرير علمي حول الثعابين في الجزيرة العربية. يذكر أن محمد الرواس شارك في عدد من المعارض والمسابقات منها: خريف ظفار بعدسات عمانية ومعرض ريانة الشرق ومسابقة خريف صلالة للتصوير الضوئي والمعرض السنوي الثاني للنادي السعودي ومعرض سلوك الطيور بالدمام ومسابقة بيرد لايف الشرق الاوسط ومعرض اليوم العالمي للمتاحف وجائزة الشيخ حمدان ال مكتوم في أكثر من نسخة وغيرها من المسابقات والمعارض وله مشاركات عديدة في مجال البحوث العلمية ومشاركات في المجالات البيئية المتنوعة وفي عدد من الأفلام محليا وخارجيا كفيلم الكوبرا العربية التي اخرجته شركة استرن كومبوس سنة 2020م وبرصيدة العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية وقدم عددا من الدورات وحلقات العمل.