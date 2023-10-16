بعد أول ظهور إعلامي لها.. إيمي سمير غانم تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ايمي سمير غانم تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد استضافتها في برنامج كلام نواعم الذي يتم اذاعته عبر قناة mbc 1 في أول ظهور إعلامي لها بعد اختفائها عامين منذ رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحدثت ايمي سمير غانم عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والعملية وعن علاقتها بزوجها الفنان حسن الرداد كما كشفت عن عودتها للتمثيل قريبًا وعلاقتها بشقيقتها دنيا سمير غانم، وعن رفضها لمقارنتها وشقيقتها بوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم وعن بعض الجوانب في شخصيتها وعلاقتها بطفلها.

دعم ايمي سمير غانم لفلسطين

حرصت ايمي سمير غانم على دعم القضية الفلسطينية وشعب فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب ايمي سمير غانم: "اللهم كن لفلسطين عونًا، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

ايمي سمير غانم وحسن الرداد



وكانت قد ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد في عدة مقاطع على تيك توك، حيث شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «تيك توك».

وظهرت إيمي والرداد وهما يغنيان أغنية «سطلانة» بطريقة كوميدية، ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور.



آخر أعمال إيمي سمير غانم

يذكر آخر أعمال ايمي سمير غانم مسلسل رأس رجاء وصالح، وهو عمل إذاعي عرض في الماراثون الرمضاني 2023، وهو من بطولة ايمي سمير غانم، حسن الرداد، بيومي فؤاد، منير مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف وإخراج صفي الدين حسن، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث تكشف المذيعة (رجاء) عددًا من قضايا الفساد مما يوقعها في مشكلات مع العصابات، لكن يتورط زوجها ومعد البرنامج (صالح) بدلًا، منها وترفض (رجاء) التوقف عن كشف هذا الفساد.

مواعيد برنامج كلام نواعم

يعرض برنامج كلام نواعم كل يوم أحد من كل أسبوع في الساعة التاسعة ونصف.