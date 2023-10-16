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عُمان توقف حفلات الأوبرا تضامناً مع فلسطين

أعلنت دار الأوبرا السلطانية عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كافة الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق. عُمان توقف حفلات الأوبرا تضامناً مع فلسطينأعلنت دار الأوبرا السلطانية عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كافة الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وبحسب وسائل إعلام عُمانية، كان من المقرر أن تقيم دار الأوبرا السلطانية مسقط يوم غدٍ الأربعاء حفلًا موسيقيًّا بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يتوّج إنجازات المرأة العُمانية في مجالات الموسيقى والفن والمجتمع؛ تكريمًا لها واعتزازًا بإسهامها الفعّال في تنمية المجتمع، وتعريفًا بدورها الحيويّ في الحفاظ على التراث العُماني في الفنون الشعبيّة والموسيقى والغناء. وكان الحفل سشيمل فقرات موسيقيّة متنوّعة كمعزوفات للفرقة الأوركسترا النسائية "النور والأمل" للمكفوفات، وفقرة غنائية للفنانة ماجدة الرومي.

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