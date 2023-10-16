قضايا اجتماعية وأحداث حقيقية في عرض «سلفي».. بمهرجان «مستقبل مسرح 3»

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح قصر المركز الشباب الزاوية الحمراء، تقديم العرض المسرحي «سلفي» من تأليف أحمد آدم، شاكر شهاب، وإخراج شاكر شهاب، في أولى ليالي عروض مهرجان «مستقبل مسرح» في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري.

أحداث عرض سلفي

وقال المخرج أحمد رمضان: «يناقش قضايا اجتماعية مصرية حدثت بالفعل، بعد تغيير فكرة العرض في الإطار الدرامي، عبارة عن مشاهد منفصلة يربطها شخص يدعي «عمر» وشخصية تدعي «الحمامة» يمثلون معاناة كل ما يطرح من خلال المشاهد الداخلية في العرض المسرحي.



صناع عرض سلفي

«سلفي» من تمثيل: أحمد لطفي، يوسف البنا، أشرف أيمن، السيد محمد، أحمد مهدي، شادي مصطفى، مؤمن محمد، أحمد نادر، شاكر شهاب، لوچين شادي، چوليت أشرف، أروي حسني، أمنية حسني، تنفيذ موسيقي: علي سلامة، تصميم وتنفيذ إضاءة: شادي نادر، ملابس وديكور: فريق پروپاجاندا (Propaganda)، مساعدين إخراج: السيد محمد، چوليت أشرف، تصميم استعراضات: يوسف البنا، من تأليف أحمد آدم، بمشاركة شاكر شهاب، وإخراج علي سلامة.



فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مستقبل مسرح

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «مستقبل مسرح»، بالزاوية الحمراء، انطلقت مساء الجمعة الماضية، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء.

وتقدم الدورة الثالثة بمشاركة 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، والتي تقدمها العديد من الفرق الهواة والمسرحية من شتى أنحاء مصر في محاولة جادة لتخليق متنفس لهذه الفرق الواعدة، وكذلك توفير العروض المسرحية المتنوعة لجمهور منطقة الزاوية الحمراء بشكل خاص والقاهرة بشكل عام.

لجنة التحكيم



وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج المسرحي حمدي حسين، والناقد د. محمد زعيمة، والممثل أحمد إبراهيم، مقرر لجنة التحكيم.

ويهدي المهرجان، دورته الثالثة إلى الأساتذة عمرو وطني، إيهاب العمدة، أمين مسعود، وذلك لجهدهم الكبير، ودعمهم، في تنظيم فعاليات الدورة الثالثة.



نبذة عن مهرجان مستقبل المسرح

مهرجان «مستقبل المسرح» بمركز شباب الزاوية الحمراء، يهدف إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحيّ الهواة، وقدم المهرجان، في الدورة الثانية، 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف الفرق المسرحية المستقلة من العديد من محافظات مصر، من بينها القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، السويس، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، ومن محافظات الجنوب قنا المنيا، والأقصر.

ويكرم المهرجان، في دوراته العديد من رموز الفن في مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، والفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية،

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان برئاسة المخرج وليد شحاتة مدير ومؤسس المهرجان والفنان أحمد إبراهيم أمين عام المهرجان، ومنسق عام المهرجان الفنان حامد الزناتي، والفنان سمير الشريف المشرف الفني للمركز، تحت إشراف المستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، والصحفية والناقدة همت مصطفى المنسق الإعلامي للمهرجان.