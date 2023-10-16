نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يفاجأ جمهوره بحذف "غصن الزيتون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ جمهور الفنان أحمد سعد بحذف فيديو كليب أغنيته الجديدة "غضن الزيتون" والتي طرحها مساء أمس، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأهالي غزة، وذلك بعد النجاح الهائل التي حققتها الأغنية فور طرحها.



ونشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو من أغنية "غصن الزيتون"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "معلش الفيديو اتشال من على اليوتيوب، لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهاردة على صوره فقط والفيديوهات جوه القلوب، لا يمكن تتشال أبدا #فلس_طين".

وكان قد قام النجم أحمد سعد بإهداء فلسطين وشعبها أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "من قلبي إلى الجرح الفلسطيني فلسطين، غصن الزيتون".

تفاصيل أغنية غصن الزيتون

وطرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون" عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة، وحققت نجاحًأ هائلًا فور طرحها وأشاد بها الجمهور، وهي كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.



تأجيل حفل أحمد سعد وروبى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وكان قد قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة.