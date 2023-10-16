نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان: السوشيال ميديا مرض البشرية في الحياة وفي "نصي الثاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت في الموسم الرمضاني الماضي إبهار الجمهور بأدوارها المتميزة بين الخالة التي تستطيع أن تعود الحق لأصحابه في مسلسل جعفر العمدة وبين العمة الشريرة في مسلسل سوق الكانتو، والشخصية الشريرة على لايت كوميدي في مسلسل جات سليمة، وزوجة الشقيق الشريرة في مسلسل "ستهم" والشخصية الجميلة الطيبة في مسلسل “رمضان كريم” و تحول جلدها في مسلسل " ستهم" إلي الشخصية الشريرة وزوجة الأخ المفتري، وللمرة الثالثة يكون للفجر الفني نصيب في محاورة الفنانة القديرة سلوي عثمان لتحدثنا عن دور الأم في مسلسلي " نصي الثاني، ورق التوت"



كيف ترشيحك لمسلسلي " نصي الثاني، ورق التوت" ؟



تم ترشيحي من قبل المنتج أحمد الجنايني هو الذي رشحني للعمل ورأي أني سأقدم دور ظريف في المسلسل، أما عن مسلسل " ورق التوت" فالذي رشحني هو المخرج حسام علي.



مسلسل " نصي الثاني" أغلب مشاهده يوجد به نت وتصوير، من وجهة نظرك تري أن يوجد مرض في الوقت الحالي وهو الفلورز ولايكات والكومنتات ؟



بالطبع، فالأغلب يبحث عن السؤشيال ميديا ولايكات والكومنتات والفلورز الكثير، من الواضح أنه مصدر دخل ورزق لهم، فعدد من الناس هذا الموضوع شاغل بالهم وتفكيرهم فهذه الفترة.

مسلسل نصي الثاني

كلمينا عن دورك في مسلسل " ورق التوت" ؟



دوري في مسلسل " ورق التوت " أقدم والدة ثراء جبيل في المسلسل.



ما رأيك في دخول البلوجرز واليوتيوبر الفن في هذه الفترة وإتجاه صُناع الأعمال ليهم ؟

عندما يشاهد المخرج أو المنتج شخص ما يجد فيه الموهبة أو تقديم أعمال كوميديا مثل بلوجرز أو يوتيوبر يدعي إسلام فوزي بدأ المخرجين يأخذه في الإعلانات.

مسلسل ورق التوت

في تصريحات صحفية صرحتِ بإعجابك بمسلسل الفريدو والتأثر به، هل تري أن يجب الإكثار من الأعمال التي تخص الزهايمر، أو أمراض تقدم العمر، أو غيرها ؟



بالتأكيد يستوجب أن يجب الإكثار من الأعمال التي تخص أمراض تقدم العمر أو مرض الزهايمر، ولكن يوجد قضية مهمة في العمل وهو الحب.. حب فريد لعمته ورد الجميل لها بعد أن قامت بتربيته وتركت زواجها من أجلهم ودعمها في الأوقات الصعبة لها مثل مرض الزهايمر، فأنا أري مسلسل " الفريدو" بها حالة إنسانية و رسالة حب، وخاصةً في هذا الزمن الحب حالة نادرة و قطع الأرحام كثير في هذا الوقت الحالي فيحرك مشاعر الناس إلي عدم قطع صلة الأرحام، وأشيد بدور الفنانة إلهام شاهين فقدمت العمل كأنه حقيقي وعظيم، فقامت بتجسيد الدور ببراعة.

مسلسل الفريدو

ما الأعمال القادمة ؟

الأعمال القادمة أشُارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " أفوكادو" و أشُارك في الوقت الحالي بفيلم " منتايل" مع المخرج أحمد صالح الكيلاني، لأول مرة أعمل معاه ولكني أثق بأنه سيقدم عمل رائع، والشركة المنتجة نهاوند بقيادة الإعلامية أمنية بدر، وأتمني التوفيق لنا ولهم.