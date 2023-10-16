نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز تصريحات ايمي سمير غانم في 'كلام نواعم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنان ايمي سمير غانم ضيفة على برنامج "كلام نواعم"، في أول ظهور إعلامي لها منذ وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز في عام 2021.

تصريحات ايمي سمير غانم

وقالت ايمي سمير غانم خلال اللقاء: "تواجدي من عائلة فنية كبيرة يعطيني حافز عشان أنا باخد من حب الأب والأم والناس بيحبوني من حبهم ليهم ودي ميزة كبيرة".

وأضافت: "أنا ودنيا عمرنا مهنجيب ربع حب الجمهور لسمير غانم ودلال عبد العزيز ومينفعش نتحط في مقارنة معاهم ويجب أن يكون لدينا موهبة حتى نقنع الناس".

وتابعت: "أنا تشغلني حياتي الشخصية أكثر من الفن عكس زوجي حسن الرداد وشقيقتي دنيا سمير غانم ونفسي أكون هادية وراكزة وحاولت بس معرفتش".

وواصلت: "رغم كل ما سبق لكن شخصيتي في الواقع تميل للهدوء وأنا في البيت هادية طول الوقت ومش بنزل وبخرج من البيت بسهولة وحسن الرداد عكسي تماما وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة"



وقالت إيمي إنها ستعود إلى نشاطها الفني بعد غياب لأكثر من عامين، منذ رحيل والديها، مؤكدةً: "أنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل، فضلت سنتين في حالة صمت بعد وفاة والدي، وبابا وماما كانوا بيحبوا إننا نحب نشتغل ودنيا بدأت الحمد لله، وأنا إن شاء الله هشتغل قريب بس نطمن على أحوال البلاد".

كما كشفت عن المرة الأولى التي شعرت فيها بالشهرة، قائلةً: "أول مرة أحس إني مشهورة بعد مسلسل "هبة رجل الغراب"، وأنا ساعات ببقى نكدية مش طول الوقت فرفوشة، أنا كوابيسي كتير".

وأضافت: "نفسي أكون الهادية والراكزة حاولت بس معرفتش، وجوزي غيري تمامًا وشايف إني عجوزة وأنا صغيرة... ومع الأحداث بتاعة غزة بمسك التليفون وببقى مش عارفة أتنفس ومش بنزل ومش عايزة اتحرك وهو بيقولي افصلي ومش لازم تعيشي التفاصيل كده".

وتحدثت إيمي عن مقارنتها وشقيقتها دنيا بوالدهما الراحل سمير غانم في الكوميديا والتمثيل، قائلةً: "خدت من والدي ووالدتي حب الناس ودي ميزة... مش بحس بضغط لما بتقارن أنا أو دنيا بوالدي سمير غانم، لأن تاريخه حافز ويساعد... ولما تاخدي من حب الأب والأم دي ميزة والناس حبتني". وأضافت: "عمري أنا ودنيا ما هنجيب ربعهم ومينفعش ومش صح يقارنونا... ويقارنوا شباب دلوقتي بعادل إمام وفؤاد المهندس أو عبد الحليم حافظ أو إسماعيل ياسين، بس إحنا بردو مينفعش نتحط في مقارنة".

واستكملت: "لما إنتي تبقي موهوبة ومتبقيش دمك تقيل وفارضة نفسك... والحمد لله حب الناس بيفيد مع أن الأبناء عندهم موهبة، مش بحس إن دمي خفيف زي بابي... وفي ناس بقيت غريبة جدًا وبتعمل مقارنة وبتقول كلام مش حلو فمتركزوش مع الناس".

وكشفت ايمي سمير غانم أسرارًا جديدة عن كواليس مسلسل "عزمي وأشجان" وتعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد فيه، قائلةً: "كنا بنتخانق في المسلسل خناقات برا الشغل. كنت بتخانق أنا وحسن الرداد كتير في مسلسل "عزمي وأشجان"... ومكنتش خناقات جوا الشغل، يعني مثلًا ببقى قافشة ورايحة بيت بابا ومعيطة وتاني يوم مطلوب إني أكون بمثّل معاه مشاهد كتير".

وأضافت: "بروح تاني يوم في المشاهد بمثل معاه... والمشاهد طلعت كويسة إلى حد ما".