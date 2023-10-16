نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتخى ال 7 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "فوق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





حققت الفنانة أصالة نجاحًا كبيرًا، فور طرح أغنياتها الجديدة "فووق" الذي قامت بطرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".



تصدرت الأغنية التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت حاجز ال 7 مليون مشاهدة.



وأغنية "فووق" هي من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، ميكس وماستر جاسم محمد.





كلمات أغنية " فوق "







فوق

فوق بقى وخليك فحالك

ألف مره انا قولتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك

فوق

فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي في غيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقى فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح

روح

روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياة ما وقفتش عادي

روح

هي سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيّع عمري يعني

عاللي ضيّعني واذاني

انت مبتزهقش من كذبك معايا

ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا

انت آخر حد ممكن أعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح روح



أصالة تحافظ على صدارة يوتيوب







وفي سياق متصل يذكر أن الفنانة أصالة تظل محافظة على صدارة موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" بأغنية أخري وهي أغنية مانجا.



أغنية “مانجا ” والتي تخطت حاجز مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات، قليلة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، الملحن مصطفي العسال، الموزع الموسيقي توما.

كلمات أغنية "مانجا"







ويقول مقطع من الأغنية:" يازينة الفواكه يا مانجا مانجا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة تمشي على الأرض التراب يتحول حنه.. والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.. صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني، إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني، هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانة الشغلانة، يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة، اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة.. يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا تحبني ولا اطخ روحي بطبنجه، يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا.. هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه"