لهذا السبب.. عمر الحريري تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عمر الحريري محركات البحث جوجل، بسبب ان اليوم ذكرى رحيل الفنان عمر الحريرى، الذى رحل عن عالمنا يوم 16 أكتوبر عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الحريرى بدأ مشواره السينمائى عام 1950 حيث ظهر في فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام".

مسلسلات عمر الحريري



وشارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" وساكن قصادى، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".



افلام عمر الحريري

ومن أفلام عمر الحريري "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين، ويعد دور عمر الحريري في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام أحد أبرز أدواره في الدراما التليفزيونية، كما تألق في المسلسل الكوميدي "ساكن قصادى"، مع محمد رضا وشارك عمر الحريري في بطولة فيلم إيطالى.



سبب وفاة عمر الحريري



وتوفي الفنان الراحل عمر الحريري عن عمر يناهز الـ85 عاما، حيث أنه أصيب بمرض السرطان قبل وفاته بأربع سنوات، وعاني الحريري لمدة أربع سنوات مع مرض سرطان المعدة، ولكن أبنته كانت حريصة على إخفاء حقيقة مرضه حتى لا يؤثر على نفسيته، وظل عمر الحريري فى رحلة العلاج لأكثر من أربع سنوات إلى وافته المنية في مثل هذا اليوم.

حياة عمر الحريري

وتزوج عمر الحريري 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات، وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقًا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ "أبو البنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.