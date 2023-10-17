هكذا دعم عصام السقا القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - ساند الفنان عصام السقا، أهالي غزة، وذلك من خلال مشاركة جمهوره بصورة له وهو يركب حصانه، ويمسك علم فلسطين.

وفورًا من مشاركة الصورة نالت على إعجاب جمهور السوشيال ميديا ونجوم الوسط الفني، مؤيدين وداعمين القضية الفلسطينية.

تعرف على شخصية عصام السقا في "العودة"



وعلى صعيد آخر، يجسد الفنان عصام السقا دوره في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، ومن إخراج أحمد حسن شخصية "عمدة"، ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "العودة"

والمسلسل من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

كلاكيت للمرة الثالثة... عصام السقا يرفع الحماس لجمهوره بـ “يحيي وكنوز”

وفي وقت سابق، أعلن الفنان عصام السقا عن بدء العمل فى مسلسل "يحيي وكنوز"، حيث شارك جمهوره بصورة له من داخل استوديو العمل عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك وكتب: "بسم الله.. (يحيي وكنوز) الجزء الثالث رمضان القادم علي قناة DMC.. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور ونجوم الوسط الفني متمنين التوفيق والنجاح الدائم.

آخر أعمال عصام السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عصام السقا مسلسل" جعفر العمدة "، والذي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة، وحقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.

