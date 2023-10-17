نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمي سمير غانم تتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم، محركات بحث جوجل، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج «كلام نواعم»، أول أمس، الأحد الموافق 15 أكتوبر، في أول لقاء لها منذ وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في 2021، حيث كشفت عن العديد من التفاصيل والتصريحات الخاصة بحياتها الشخصية والفنية.

ونرصد لكم أبرز تصريحات إيمي سمير غانم في فقرات بسيطة:

وقالت إيمي سمير غانم: «تواجدي من عائلة فنية كبيرة يعطيني حافز عشان أنا باخد من حب الأب والأم والناس بيحبوني من حبهم ليهم ودي ميزة كبيرة، وأنا ودنيا عمرنا ما هنجيب ربع حب الجمهور لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، وإحنا مينفعش نتحط في مقارنة معاهم.. أنا تشغلني حياتي الشخصية أكثر من الفن، عكس زوجي حسن الرداد وشقيقتي دنيا سمير غانم، وديما نفسي أكون هادية وراكزة وحاولت اعمل كده بس معرفتش، لكن شخصيتي في الواقع تميل للهدوء وأنا في البيت هادية طول الوقت ومش بخرج من البيت بسهولة وحسن الرداد عكسي تمامًا وشايف إني عجوزة».



إيمي سميرغانم تكشف عن كواليس عزمى وأشجان مع الرداد

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‏وعن كواليس مسلسل «عزمي وأشجان»، قالت إيمي سمير غانم: «عزمي وأشجان كله خناقات لكن مش داخل الشغل، خناقة في البيت، فبكون مضايقة وبايتة مع بابا وتاني يوم هقابل حسن، وبنمثل المشاهد ومبنكلمش وكانت مشاهد كبيرة، فمش لازم أبقى صديقة للشخص عشان أمثل، فأنا مهنية في الشغل».



الصفات المشتركة بين ايمي سمير غانم واختها دنيا



وكشفت إيمي سمير غانم عن الصفات التي تشترك فيها وتختلف مع شقيقتها دنيا من خلال لعبة في فقرة من فقرات البرنامج، قالت: «دنيا كانت شقية في المدرسة والبيت وكانت شقية شقاوة مش عادية بينما أنا الأكثر عصبية.. دنيا «دلوعة» أكثر، وإحنا الاثنين شايلين هم العائلة أكثر لكن دنيا بتقدر تشيل هم أكثر من حاجة، أنا مبعرفش أركز غير مع حاجة واحدة وأقعد مدمرة نفسي.. بالنسبة لمين تطلب نصيحة من الأخرى؟ دنيا تطلب مني نصيحة دي طفلة، وأنا بضحك دنيا أكثر، وإحنًا الاثنين مواعيدنا مظبوطة جدًا».