نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي لـ محمد صلاح: "كنا ننتظر منك كلمة وموقف وليس التبرع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية لميس الحديدي، على توجيه رسالة للنجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح عن تجاهله أحداث غزة من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي علي فلسطين، وعدم التضامن مع الأشقاء، وذلك خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة ON.

وقالت لميس الحديدي: "موقف محترم صحيح ممن يدفع ثمنه وبالفعل الاتحاد الدولي حذف كل صوره وإحنا أمام ازدواجية في معايير العالم من المفترض دوليًا أن السياسة مرفوضة في الرياضة لكن هذا لم يمنع وقت تضامن العالم مع الأزمة الاوكرانية وخرج كثير من اللاعبين للتعبير عن التضامن وهي ازدواجية عالمية وسياسة الكيل بمكيالين".

وأكملت حديثها قائلة: "استقبال الناس لـ محمد صلاح في مباراة الجزائر الودية يعكس حب الناس وتقديرهم له الناس بتحبه وبتقدره وتراه قصة نجاحه مهمة وربما الوحيدة لنا في مجال الرياضة في العالم".

وفي نفس السياق وجهت لميس رسالة لصلاح قائلة: "على قدر الحب والغلاوة يكون اللوم والعتاب في ضوء أهمية وجودك هناك كنا ننتظر أكثر منك في موقف حقيقي بقوتك ومصريتك وتأثيرك، كنا ننتظر منك كلمة وموقف، صحيح قدمت دعمًا كبير للهلال الاحمر المصري، وهو دعم يمكن لدول ومؤسسات أن تقوم به لكن كنا نحتاج الموقف وأن تعبر عن موقف وكلمة ثابتين مساندة للقضية الفلسطينية، خاصة أن ليفربول نفسها خرجت في تظاهرات وبريطانيا كلها خرجت في تظاهرات".