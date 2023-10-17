نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص تصريحات أحمد نبيل ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان أحمد نبيل محركات بحث جوجل نظرًا لظهوره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وكشف "أحمد" عن أسباب اعتزاله وأهم أعماله وغيرها من الأمور.

ويبرز دوت الخليج الفني ملخص تصريحات أحمد نبيل برنامج واحد من الناس

أحمد نبيل:النهاردة في ممثلين كويسين لكن حسيت إني مش هلاقي نفسي".

وقال أحمد نبيل: "أنا اعتزلت لإني احترمت نفسي، اشتغلت مع كبار المخرجين والمنتجين والممثلين، وحاليا في ممثلين كويسين لكن شعرت إني مش هلاقي نفسي".



وأضاف: "آخر مسلسل عملته حصلت على أجري بعد سنة، وأحد المنتجين عرض علي العمل في مسلسل باليومية، والأبطال بيحصلوا على الملايين وإحنا يدونا الملاليم".

أحمد نبيل يكشف عن فن البانتومايم

وتابع:" أصعب المشاهد التي قمت بها هو تقديم دعاء للسلام، وهو مشهد استغرق وقتًا طويلًا للإعداد والأداء، وحصلت من خلال هذا الدور على جوائز عالمية.

وأشار:"البانتومايم يعتمد على الاحساس والمشاعر، وعلى القدرة على التعبير من خلال الأداء الحركي، وبداية هذا الفن كانت مستوحاة من فن التمثيل الصامت، مثلما فعل شارلي شابلن".



أحمد نبيل يكشف عن فخره بمسلسل رأفت الهجان



وأكد:" من الأدوار البارزة في الدراما المصرية، مشاركتي في مسلسل “رأفت الهجان”، فسعيد جدًا بدوري بهذا العمل ".



أحمد نبيل يتذكر اللحظات الصعبة خلال مسيرته الفنية



واختتم:" كنت بتطلع لفرصة في شهر رمضان ولكن لم يتصل بي أي مخرج، وبينما كنت أدعو في صلاة دوت الخليج، تلقيت عرض عمل فني في دبي عبر إحدى المحطات الفضائية، وبذلك تحققت لي فرصة مهمة في حياتي المهنية".

من هو أحمد نبيل؟

احمد نبيل، هو رائد في فن البانتومايم في مصر، حيث تفوق وأبدع منذ الصغر، وقام بتقليد العديد من المشهورين أبرز هم شارلي شابلن وأبوت وكوستيلو.



درس البانتومايم في روسيا وأيضًا إخراج البانتوميم في جمهورية أذربيجان، و٤دم أدوارًا في ما يقرب من 100 عمل فني، بما في ذلك أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير متعددة.



تم تكريمه بالعديد من الجوائز في مجال البانتومايم، بما في ذلك جوائز من الاتحاد السوفيتي، وجامعة جنيف، واتحاد الأدباء في الهند، وجامعة سيدني في أستراليا.