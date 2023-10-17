بعد محمد صلاح.. أميرة بدر لـ محمد رمضان: "مش وقت حفلات في إبادة جماعية في غزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت الإعلامية أميرة بدر، الفنان محمد رمضان، بعد الإعلان عن حفلته الغنائية المقبلة، ومن المقرر إقامتها يوم الجمعة الجارية في أبو ظبي.

وقالت أميرة بدر خلال تقديمها برنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "هي": "الناس على السوشيال ميديا هاجمت الفنان محمد رمضان وقالت ليه مكانش لك موقف واضح، وكمان هاجموه لأنه أعلن عن حفلة جديدة في أبوظبي.

وأضافت: "المشاهير جدا والناس اللي عندها تأثير كبير جدا الناس منتظرة منهم موقف واضح".

أميرة بدر: الأطفال والستات بتموت في غزة

وتابعت: "الأطفال والستات بتموت في غزة، وفي إبادة جماعية حاصلة هناك، مين له نفس يعمل حفلة أو يغني في أبوظبي أو أي مكان في الوطن العربي وإخواتنا بتموت جنبنا".

أميرة بدر تهاجم محمد صلاح

ومن ناحية أخري هاجمت أميرة بدر نجم ليفر بول والمنتخب المصري محمد صلاح بسبب تجاهل أحداث فلسطين من انتهاكات من قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال برنامجها.

وقالت أميرة بدر: من يوم 7 أكتوبر الناس كلها كانت متخيلة إن محمد صلاح هيكتب حاجة أو تغريدة أو يعمل فيديو أو بصورة، ويدعم فلسطين بأي شكل، لكن مطلعش قال رأيه في أحداث غزة".

وأضافت: "محمد صلاح بقوة تأثيره ومحبة الناس له وشهرته الكبيرة جدا، لما يعمل فيديو صغير يحكي للناس القصة باختصار، وإسرائيل عملت إيه، وأهالي فلسطين وقطاع غزة بيعانوا من إيه، كلامه هيفرق جدا مع الرأي العام في العالم كله مش الوطن العربي فقط".

وتابعت: "لو ما إتكلمتش دلوقتي هتتكلم إمتى، خايف على شغلك؟ على منصبك وعلى أكل عيشك؟ متخافش، في مواقف يا ناخد موقف فيها يا صورتنا هتبقى وحشة للأبد، وناس كتير بتلعب في أندية أوروبية إتكلمت عادي".