نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تنشر صورا من "الحلقة 3" من مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُرضت مساء أمس الحلقة الثالثة من مسلسل "صوت وصورة" عبر قناة DMC وسرعان ما تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، وهذا يحدث في جميع حلقات المسلسل بعد عرضها لما يقدمه من قضايا هامة من ضمنها التحرش والذكاء الإصطناعي.

حنان مطاوع تنشر مقطع من مسلسل “صوت وصورة”

ونشرت الفنانة حنان مطاوع صورة من مشهد من الحلقة الثالثة من مسلسل "صوت وصورة" عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت الصورة وعلقت عليها قائلة: "اوعي يا دنيا تسمحي لحد يؤذيكي أو يلمسك غصب عنك اوعي تخلي حد يسكتك عن اخد حقك أو يحسسك أن المشكلة فيكي انتي اوعي".

منشور حنان مطاوع

ما هي أحداث مسلسل "صوت وصورة" ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

بوستر مسلسل صوت وصورة

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.