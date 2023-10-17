نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف مصطفى لـ "دوت الخليج الفني": عودة روح ووالدتها قريبًا في" البيت بيتي" الجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة مميزة وقديرة متنوعة الأدوار قدمت جميع الشخصيات ما بين الشر والخير ما بين الأم والصديقة وعاملة النظافة، ما بين السيدة الفلاحة والسيدة الصعيدية، اكتسحت السباق الرمضاني الماضي بثمانية أعمال مختلفة، وكان لـ "دوت الخليج الفني"، حوار مع الفنانة القديرة عفاف مصطفى لتحدثنا عن أعمالها القادمة التي من أبرزها "البيت بيتي" الجزء الثاني، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:

الفنانة عفاف مصطفى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

شاركتِ بمسلسل “ البيتي بيتي” وتستعدي للجزء الثاني، فما الأفضل بالنسبة لك الأعمال القصيرة ذات الـ ١٥ حلقة أم ٣٠ حلقة؟

الأفضل الـ ١٥ حلقة حتى لايمل المُشاهد وبالإضافة إلي أن العمل ذات ٣٠ أو ٤٥ حلقة يكون فيه إطالة في الأحداث وأتمنى أن تكون الأعمال من ١٥ حلقة مقسمة على حكايات كل حكاية تحتوي على ٥ حلقات فقط مثل الأعمال التي تحدث في الوقت الحالي، فنحن في عصر السرعة والإنترنت والسوشيال ميديا كلما قلت عدد الحلقات واختصرت الحكاية كانت أفضل.

ماذا عن دورك في مسلسل “ البيت بيتي” الجزء الثاني ؟

أقدم شخصية والدة روح الطفلة التي ظهرت في نهاية الجزء الأول، المقرر عرضه في القريب العاجل.

البيت بيتي الجزء الثاني

ما رأيك في تجربة المنصات مثل watch it، شاهد ؟

تجربة جميلة للغاية؛ لأن القنوات قليلة ولا تكفي كل الأعمال التي تعُرض.

هل من الممكن أن يأتي زمن وتنتهي القنوات ويكون جميع الأعمال على المنصات؟

لا أعتقد ذلك، لأنها ستكون عملية مادية ومكلفة للغاية، للمُشاهد البسيط الذي لا يملك المال الكافي حتي يشترك في الإنترنت، وهذا سيكون ظلمًا له لأنه لن يمتلك أي نوع من أنواع الرفاهية حتي مشاهدة الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون، وأنا ضد تكويد التلفزيون.

ما الأعمال التي شاهدتها في الفترة الأخيرة وأشادت بها ؟

مسلسل جميلة ومسلسل “سره الباتع” ومسلسل “ الكبير أوي” ومسلسل “ جعفر العمدة” ومسلسل “ الكتيبة ١٠١" من الأعمال التي قدمت بشكل لائق وشعرت وأنا أشاهده أنه تم تصوير هذا العمل بضمير ودقة.

ما العمل الذي تمنيتي المشاركة به ؟

لا يوجد، الحمد لله شاركت في السباق الرمضاني الماضي بـ ٨ أعمال مختلفين بقصص مختلفة، وأشارك في الوقت الحالي بعملين، وأتمنى أن يرزقني الله نصف الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني الماضي.

هل يحدث تُعارض عندما تُشاركين في أكثر من عمل في آن واحد ؟

بالتأكيد يحدث تعارض، ولكن المنتجين والمخرجين المنفذين كانوا يساعدونني في ترتيب الأعمال وأوقات التصوير، وأوجه الشكر إليهم.

هل عندما يحدث تُعارض يؤثر على نفسيتك ويجعلك تريدين الإنسحاب في هذه اللحظة؟

لا على العكس، يكون لدي طاقة إيجابية بأن أقوم بتصوير ٥ أعمال في يوم واحد.

ما الأعمال القادمة التي تشاركين فيها؟

أشارك في مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني، وأنتظر عرضه بشغف شديد، نظرًا لجمال قصته، بجانب مشاركتي في فيلم “بحر مصر”.