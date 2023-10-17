بالتزامن مع عرضه..أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل "صوت وصورة" من حلقاته الأولى أن يخطف قلوب الجمهور ويجذب انتباههم، نظرًا لجودة قصته، وهو ما جعل اسم المسلسل يتصدر محركات البحث المختلفة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز الأسباب التي تدفعك لمشاهدته.

وجود النجمة حنان مطاوع



إن وجود اسم النجمة حنان مطاوع في أي عمل يجعلك تتحمس بشكل كبير لمشاهدة هذا العمل، فهى دائمًا ما تتقن اختيار أدوارها بعناية شديدة، كما أنها في مسلسل «صوت وصورة» تألقت بشكل كبير للغاية، وأثنى الجميع على أدائها وتمثيلها وتعبيرات وجهها،وأصبحت حلقات العمل الأعلى مشاهدة منذ عرضه عبر منصة Watch it، لذلك تواجدها في أي عمل فني يجعل الجمهور دائمًا منتظر الجديد الذي تقدمه خلال الأحداث.



الأداء التمثيلي



على الرغم من عرض حلقتين فقط من أحداث المسلسل حتى الآن، إلا أن المشاهد يشعر نفسه أمام أداء تمثيلي رائع من جميع طاقم العمل كلا منهم بطلا فى دوره أمثال النجوم وليد فواز، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعمرو وهبة، وهاجر عفيفي، وولاء الشريف، وصدقى صخر، كما أن هناك اختيار جيد للكثير من الوجوه الشابة، وتسكين الأدوار بما يناسب كل شخصية فى العمل وكلا منهم يقدم شخصية جديدة ومختلفة تماما عن ما قدمه من قبل.



الحبكة الدرامية

اي عمل درامي لا بد من وجود حبكة درامية قوية لتقود الأحداث وهذا ما نجح به المسلسل، فقدم حبكة درامية مميزة كتبها السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، فقد حرص على تقديم ومناقشة العديد من قضايا المرأة والقضايا الإجتماعية الشائكة أبرزها الذكاء الاصطناعي، التحرش، كما ترصد الأحداث العديد من القضايا التى تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

تكنيك المخرج



يعرض المسلسل جماليات الصورة بقيادة المايسترو المخرج محمد عبد التواب "توبة"، الذي يتعاون مع نخبة من الصناع الكبار منهم المشرف العام على العمل مصطفى العوضي، مهندسة الديكور نادية عادل، والموسيقار محمد مدحت، الذي وضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، ومدير التصوير عمر حسام، والاستايليست عبير البدراوي، والمخرج المنفذ أشرف الشال.

عنصر التوعية

حرص المؤلف الدكتور سليمان عبد المالك على جذب الأطفال من خلال طفلة تتمحور من خلالها أحداث كثيرة؛ إذ تظهر «دنيا» وتقوم بدورها الطفلة لافينا نادر، وجميع الأحداث هادفة لتنمية العقول وتشكيل الوعي لدى أبناء الجيل الجديد، وبجانب تلك التوعية فهو مناسب لجو الأسرة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة



ينتمي مسلسل «صوت وصورة»، إلي نوعية الأعمال الدرامية المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي «رضوى محمود أبو زيد» والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي بأنها تتعرض لضرر وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.

أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» يضم نخبة من نجوم الفن منهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.