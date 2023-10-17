نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نبيل: فن البانتومايم يعتمد على الإحساس والمشاعر وفخور بمشاركتي في مسلسل "رأفت الهجان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد نبيل، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة الفضائية، حيث تحدث على فن البانتوميم وأبرز أدواره الفنية وأصعب مشاهده، كما تحدث عن أهم وأحب الأدوار إلى قلبه وفخره في المشاركة مع أنجح الفنانين، ونستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.

الفنان أحمد نبيل يتحدث عن أصعب مشاهده

قال الفنان أحمد نبيل إن فن البانتوميم يحتاج إلى تدريب وممارسة لفترة طويلة، ومن أصعب المشاهد هو تقديم دعاء للسلام وأنه اخذ وقت كبير لتقديم هذا المشهد وحصل على جوائز في العديد من البلدان العالمية.

أحمد نبيل يكشف عن مفهوم فن البانتومايم

وأضاف أحمد نبيل خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة أن فن البانتومايم هو التقليد بشكل احترافي وهو فن يعتمد على الإحساس والمشاعر وكيفية التعبير بأداء حركي، مشيرا إلى أن بدايته كانت مع فن التمثيل صامت مثل شارلي شابلن، وكنت أعشقه.

الفنان أحمد نبيل يقدم مشهد من البانتوميم

وقام الفنان أحمد نبيل بمشاركة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بأداء مشهد لفن البانتوميم، مشيرًا إلى أنه قدم عدد من الأدوار المهمة منها الدخول بالملابس الرسمية مع أبو بكر عزت وسهير البابلي وكانت لي لازمة "وله رستم ياله" وهي من تأليفي، وأيضًا دور صغير بمسلسل رافت الهجان وهو دور تاريخي وفخور بمشاركتي بالمسلسل حتى لو هأقول كلمة.

