نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حبه للتمثيل طرده والده وعمل مشخصاتي بالسيرك ثم النهوض بالسينما والمسرح.. ما لا تعرفه عن يوسف وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي الذي توفى يوم 17 أكتوبر عام 1987، وهو أحد الناهضين بالمسرح حتى لقب بعميد المسرح العربي.

نشأة وميلاد يوسف وهبي

️ولد يوسف وهبي في 17 يوليو عام 1898 بمدينة الفيوم على بحر يوسف ومن هنا جاء اسمه تيمنًا بمكان ميلاده، ولد لأب يعمل مفتشًا للري بالفيوم هو عبد الله باشا وهبي، ولوالده تراث لا يزال موجودًا في الفيوم إلى الآن، إذ أنه هو الذي قام بحفر ترعة عبد الله وهبي بالفيوم، والتي حولت آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية، كما أنشأ المسجد المعروف باسم "مسجد عبد الله بك" المطل على كوبرى مرزبان بمدينة الفيوم، والذي كان يعتبر أكبر مسجد بالفيوم حتى وقت قريب.

كيف بدأ يوسف وهبي التمثيل؟

كان يوسف وهبي يعشق التمثيل وهذا مخالف لوالده فقرر والده طرده عندما اراد أن يعمل في الفن، وتقدم وهبي إلى السيرك ليلتحق بالعمل مشخصاتي هناك وهو سليل العائلة الراقية ذات الحسب والنسب، لما ضيق والده عليه الخناق هرب إلى إيطاليا بتشجيع من صديقه محمد كريم، وعاش بها فترة طويلة تلقى خلالها فنون التمثيل على يد الفنان الإيطالي "كيانتوني" وكان ذلك عقب الحرب العالمية الأولى.

النهوض بالمسرح

وعاد يوسف وهبي إلى مصر بعد وفاة والده وورث مبالغ طائلة مثل اخواته، ثم بدأ مشواره الفني بجدية نحو النهوض بفن المسرح في مصر مستندًا إلى ميراثه من والده، فخرج بالمسرح من دائرة المسرحيات الخفيفة التي تعتمد على العروض الراقصة إلى المسرح الذي اتسم بأسلوب الميلودراما حيث اتجه في بداياته إلى ترجمه الأعمال الأدبية العالمية مثل اعمال شكسبير وموليير.

بدأ يوسف وهبي بمسرحية "المجنون" كباكورة لأعماله المسرحية حيث عرضت على مسرح "راديو" عام ١٩٢٣م.

دخول يوسف وهبي عالم السينما

أنشأ يوسف وهبي، شركة سينمائية باسم رمسيس فيلم التي بدأت أعمالها بفيلم "زينب "سنة 1930، والذي كان من إنتاجه وإخراج محمد كريم.

وتوالت بعدها أعماله السينمائية والتي بلغت ما لا يقل عن ٦٠ فيلم ما بين تمثيل وتأليف وأخراج أشهرهم فيلم "غرام وانتقام" والذي شاهده الملك فاروق ومنحه بعدها رتبة البكوية، بينما بلغ رصيده المسرحي ٣٢٠ مسرحية.