الشهر المقبل.. روبي تبدأ تصوير "شغل فنادق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الفنانة روبي تصوير أول مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “شغل فنادق” مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويبدأ محمد سامي العمل به فور الانتهاء من مسلسل "نعمة الافوكادو".



من هم طاقم عمل “شغل فنادق”؟



والمسلسل بطولة عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، والمسلسل من المقرر بدء تصويره، خلال الأسابيع المقبلة، وهو من إخراج محمد سامي.



ما هي قصة مسلسل “جعفر العمدة”؟



ودرات قصة مسلسل جعفر العمدة حول جعفر المتزوج من 4 سيدات لكل منهما مكانة خاصة في قلبة، اختطف ابنه في المستشفى أثناء ولادته ليظل يبحث عن ما يقرب من 19 عام بينما هو أمامه منذ سنوات طويلة، وحقق العمل نجاحات كبيرة بسبب المفاجأت التي كشفها.



من هم أبطال مسلسل “جعفر العمدة”؟



ويذكر ان مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تصريحات محمد سامي



وتحدث محمد سامي في تصريحات تلفزيونية له عن إمكانية تقديم جزء ثان، قائلًا: “فيه جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، والموضوع حساس شوية، وبنهتم إن إحنا نعمل مشروع كويس، وإحنا ربنا كرمنا بنجاح جعفر العمدة، ولكن ده يحطنا في موقف أصعب في تقديم جزء ثاني، وقررنا ناخد وقتنا في المشروع، ويمنفعش ننزل بجعفر العمدة، ولو في جزء ثاني مش شرط يكون في رمضان الجاي، بنتأني بس لتقديم شيء جيد، الجمهور بيصنع الأساطير والنجاح”.