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اكتشف مرضه بالصدفة وأوصى بدفنه مع أحمد زكي.. أبرز محطات ممدوح وافي في ذكرى وفاته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشف مرضه بالصدفة وأوصى بدفنه مع أحمد زكي.. أبرز محطات ممدوح وافي في ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان  ممدوح وافي الذي توفى يوم 17 أكتوبر عام 2004، على الرغم من مسيرته الفنية في المسرح والدراما والسينما القصيرة الإ أنه ترك علامة كبيرة في عالم الفن وحب كبير في قلب الجمهور.

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أبرز أعمال ممدوح وافي المسرحية

 

تخرج ممدوح وافي من معهد الفنون المسرحية، ثم شارك في عدة  مسرحيات  منها: "أولاد الشوارع"، "حمري جمري"، "جنون البشر"، "علي بلاطة"، و"الناس إتجننت"،"بكالريوس في حكم الشعوب". 

أبرز أعمال ممدوح وافي في الدراما

 

 شارك ممدوح وافي في عدة مسلسلات  تليفزيونية حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا منها: “ يوميات ونيس ” مع النجم محمد صبحي، ومسلسل" عائلة الحاج متولى"، ومسلسل "عودة البدوي"، ومسلسل "لؤلؤ وأصداف"، ومسلسل " الفجالة ". 

أبرز أعمال ممدوح وافي في السينما 

 

حقق الفنان ممدوح وافي نجاح كبير مع صديقه الراحل أحمد زكي في عدة افلام سينمائية مما شكلوا ثنائي محبوب، ومن ابرز الافلام:"الإحتياط واجب" ، " البيضه والحجر "،   "الباشا"،   "مستر كاراتيه"، "سواق الهانم "، " أبو الدهب "  " إستاكوزا "، “ ناصر 56”.

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وصية ممدوح وافي 

 

أوصى الفنان  ممدوح وافي عند وفاته بأنه لا بد من دفنه بعد في قبر صديقه الفنان أحمد زكي لكونه أوفى صديق وبالفعل لم يمر عام إلا وتوفي أحمد زكي أيضًا وتم دفنهما سويًا في نفس القبر تنفيذًا لهذه الوصية.

وفاة ممدوح وافي 

 

توفي ممدوح وافي بمرض السرطان في البنكرياس واكتشف المرض بالصدفة خلال إجراء تحاليل أحمد زكي، وأخفى ممدوح وافي مرضه عن أحمد زكي وتوفي قبله، وكان أحمد زكي اشترى مقبرة لدفهما سويًا وبالفعل تم تنفيذ وصيته. 

مريم الجابري

مريم الجابري

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