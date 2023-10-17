نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد نبيل: مريت بالعديد من الظروف الصعبة.. وحزنت لوفاة الضيف أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد نبيل أنه مر بالعديد من الأيام والظروف الصعبة في مسيرته ومنها أنه كان مقبلًا على شهر رمضان ولم يتصل به أي مخرج وكان حزينًا للغاية، مُضيفًا: "قمت بأداء صلاة دوت الخليج، وظللت أدعي ربنا إن لي أسرة وأولاد وليس معي أي أموال، وفي اليوم التالي ذهبت إلى التليفزيون وأنا على الباب الرئيسي شاهدني أحد الأشخاص، وقال لي أن هناك عمل فني بدبي ويريدون التواصل معي، وبالفعل تم التواصل معي عن طريق أحد المحطات الفضائية وأكرمني الله وقمت بأداء فريضة الحج".

تصريحات أحمد نبيل

وأضاف أحمد نبيل خلال حلوله ضيفًا ببرنامج" واحد من الناس" أن فرقة ثلاثي أضواء المسرح كانت في البداية دون الضيف أحمد، وكان مرشحًا لأن يكون الثالث معهم، ولكنه كان صغير السن وتم ترشيح الضيف أحمد، ثم قدم معهم فرقة أضواء المسرح بمشاركة عدد كبير من النجوم".

أحمد نبيل: قدمت فوازير فطوطة وعمو فؤاد.. والضيف أحمد كان صديقًا مقربًا مني

وتابع:" قدمت فوازير فطوطة وعمو فؤاد، وحزنت بشدة لوفاة الضيف أحمد، وكان صديق مقرب مني، وكانت له مسرحية يقوم بإخراجها، ولكن توفاه الله وأصر فؤاد المهندس على استمرار الفرقة والمسرحية بإسم الضيف أحمد، وعن مسرحية حواديت كانت في سنة النكسة وكانت لن تعرض وكان هناك قرار سياسي باستمرار عرضها".

أحمد نبيل يكشف عن أقرب أصدقائه في الوسط الفني

وعن أقرب أصدقائه بالوسط الفني أجاب أنه الفنان حسن يوسف وأسرته هم الأقرب إلى أسرته مشيرًا إلى أن هناك علي الإنترنت يقولون بأني زوج الفنانة إنعام الجريتلي وهذا غير صحيح، وزوجها الأستاذ أحمد نديم، وأنا لي أسرة وزوجة وأبناء وأحفاد".

ظهور أحمد حفيد الفنان أحمد نبيل في حلقته في برنامج" واحد من الناس "

وفي ختام الحلقة كانت مفاجأة من الدكتور عمرو الليثي مشاركة أحمد حفيد الفنان أحمد نبيل، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه المفاجأة.