الأربعاء..فيلم "صائد الدبابات " بإحتفالات ذكرى مرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام الأربعاء المقبل ١٨ أكتوبر أمسية سينمائية، يعرض فيها أفلام" صائد الدبابات" و"طبيب في الأرباف " للمخرج الكبير خيري بشارة من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك استمرارًا لأنشطة مركز الثقافة السينمائية.

تفاصيل أمسية المركز القومي للسينما

وتعتبر هذه الأفلام التسجيلية هي أعمال المخرج خيري بشارة الأولي في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية.

مناقشة للأفلام مع الجمهور



يعقب العرض مناقشة للأفلام مع الجمهور حيث تُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بمنطقة وسط البلد.