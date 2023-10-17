نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماح أنور أحدث المنضمين لـ فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت حديثًا الفنانة سماح أنور لطاقم عمل فيلم " فرقة الموت"، وتلتحق بأبطال الفيلم خلال أيام لتصوير أول مشاهدها بالعمل المقرر عرضه في موسم صيف 2024، وتقدم خلال الأحداث دور والدة النجم آسر ياسين.

قصة فيلم فرقة الموت



تعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.



من هم أبطال فيلم "فرقة الموت"؟



فيلم "فرقة الموت" من بطولة النجم أحمد عز، آسر ياسين، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

مشاركة سماح أنور في مسلسل “الصندوق”



شاركت الفنانة سماح أنور مؤخرًا في مسلسل " الصندوق " الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2023، تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم،وهو بطولة أحمد داش، وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين.



كما تشارك سماح أنور، حاليًا في بطولة مسلسل " بطن الحوت" بطولة الفنان محمد فراج، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلًا من أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، وعدد كبير من الفنانين إخراج أحمد فوزى صالح.

ما هي آخر أعمال سماح أنور؟

يشار إلى أن آخر أعمال سماح أنور مسلسل "الليلة واللي فيها" بطولة الفنانة زينة، وعرض الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلًا من زينة، محمد شاهين، وأبيوسف، وآخرون، إخراج هانى خليفة.