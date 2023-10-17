نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية دينا بفيلم "كتف قانوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في فيلم "كتف قانوني"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هالة صدقي، وتجسد خلال الأحداث دور كوافيرة حريمي، تعمل في منطقة شعبية في منطقة المهندسين، وهي شخصية راقية وشعبية، وتجمعها علاقة صداقة بالفنانة بدرية طلبة، وهالة صدقي.

من هم طاقم عمل فيلم "كتف قانوني"؟

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة فيلم كتف قانونى



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

مشاركة دينا في فيلم “العميل صفر”



وفى سياق آخر، شاركت دينا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 16 أغسطس، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.



ما هي آخر أعمال دينا السينمائية؟

ويذكر ان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد التواب، وكريم سامي(كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.