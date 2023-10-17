الفراشات والتنورة تشعلان الأجواء بمسرح ٢٣يوليو بالمحلة الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة الكبري، مساء أمس الإثنين، فرقة الفراشات للرقص التعبيري والبالية، وفرقة الأطفال لذوي الهمم، يأتي ذلك استمرارًا لبرنامج إحتفالات أكتوبر المجيدة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

احتفالات أكتوبر بمسرح 23 يوليو

بدأت فعاليات ليلة أمس بعزف للسلام الوطني، فيما قام مدير المسرح وائل شاهين، بالترحيب بالجمهور المتواجد داخل المسرح، مؤكدًا حرص "قصور الثقافة" على الدعم المستمر لجميع المواهب الشابة، مؤكدًا بأنه تم الحرص على الدمج بين فقرات الحفل لإعطاء الطفل الشعور بالثقة في النفس، وشعوره بقيمته في الحياة، وإدراك قيمته وقدراته وشعوره بالإنتماء إلى أفراد المجتمع.



أبرز العروض الفنية لفريق فراشات للرقص التعبيري والبالية

هذا وقد تضمنت الفقرة الأولى من فعاليات الليلة الفنية باقة منوعة من أجمل الرقصات والعروض الفنية من فريق فراشات للرقص التعبيرى والبالية بقيادة الفنان خالد النمورى منها:“بوابة الحلواني، فتحي يا وردة، مية سنه حلم، رسمنالك”.

أبرز عروض فرقة ذوي الهمم بمسرح 23 يوليو

ومن جانبها قدمت فرقة ذوي الهمم بقيادة الفنان خالد قنيدة، عدد من التابلوهات المتميزة، والتي قامت بتقديم العديد من الرقصات والاستعراضات الفنية منها:" المولد، الفرح، التنورة"،حيث ابهرت فقرات الحفل الجمهور المتواجد داخل المسرح وسط حماس وتشجيع لافتًا من الحضور.

احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر تضيء مسرح 23 يوليو بالمحلة

يذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، شهد احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال حفل فني أحيته فرقة المواهب الشابة.

بدأت فعاليات الحفل بعزف للنشيد الجمهوري، فيما قدم نجوم فرقة المواهب الشابة بقيادة المايسترو الفنان طارق أحمد باقة منوعة من الأغاني الوطنية والحماسية، من بينها: بسم الله، حلوة بلادي، بشرة خير، زي ما هي حبها، خلي السلاح صاحي، ونشيد بلادي بلادي، ومصر اليوم في عيد.