نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في حكاية "روحي فيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل عائشة بن أحمد التحضير لشخصيتها في “حكاية روحي فيك” ضمن مسلسل “55 مشكلة حب”، وتقدم دور فتاة متزوجة من الفنان نور محمود، ولكن تقوم بخيانته.



من هم طاقم عمل حكاية "روحي فيك"؟

ويشارك بجانب عائشة بن أحمد في البطولة نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، محمد عبد العظيم، وريم رؤوف، والعمل من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.



تفاصيل الحكاية

حكاية روحي فيك مكونة من 10 حلقات، وتدور في إطار نفسي تشويقي يحمل مفاجآت عديدة، وتقدم عائشة خلالها شخصية مهندسة معمارية ولديها شركة تشطيبات.

ما هي آخر أعمال عائشة بن أحمد؟



وشاركت عائشة بن أحمد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "مذكرات زوج"، ودارت أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، وجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.



من هم أبطال مسلسل "مذكرات زوج"؟





مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.