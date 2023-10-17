فيلم The Goat أول فيلم مصري يشارك في مسابقة Alice Nella Citta بروما

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك فيلم The Goat للمخرجة الآريا بوريلي ومن إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي في الفترة ما بين 18 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الحالي. ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.



وفي الوقت نفسه، يتنظر صنّاع الفيلم مشاركة The Goat في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد تأجيل فعالياته لينطلق في الفترة ما بين 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

من هم أبطال فيلم The Goat؟



الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس أندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

معلومات عن المخرجة الأريا بوريلي

المخرجة الأريا بوريلي هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.