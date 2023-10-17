كريم عفيفي يشارك في بطولة فيلم "جوري" مع هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة هيفاء وهبي منذ فترة التحضير لفيلم “جوري”، وانضم الفنان كريم عفيفي حديثًا لقائمة أبطال الفيلم، ليشاركها البطولة، والعمل يكتبه هيثم سعيد ومن إخراج مرقس عادل، ومن المفترض أن يعلن عن بداية التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



من هم طاقم عمل فيلم جوري؟



فيلم چوري من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتوني ماهر، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا.

تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم “أصل الحكاية”





وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم عفيفي، حاليًا في فيلم “أصل الحكاية”، ويُجسد خلاله شخصية شاب يُدعى “فريد”، وهو شاب جامعي فاشل دراسيًا يعاني من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل، بدور إبنة عمه.

من هم أبطال فيلم “أصل الحكاية”؟





فيلم "أصل الحكاية" من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.



قصة فيلم أصل الحكاية



فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.



ما هي آخر أعمال كريم عفيفي؟



يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي هو مشاركته في مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وجسد خلاله دور جمال الذي يعمل سائق تاكسي ومتزوج من سامية ويحدث بينهما العديد من الخلافات والمشاكل، وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول أجواء شهر رمضان المبارك في إحدى المناطق الشعبية وعن تجمعات الأهالي والجيران على المائدة وشهدت الأحداث العديد من التغيرات عن الجزء الأول.