نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده..تعرف على قصة دخول محمد لطفي للسينما وعلاقته بالملاكمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان محمد لطفي فهو من مواليد 17 أكتوبر، وهو أيضًا لاعب ملاكمة، وبدأ التمثيل أمام النجم الراحل أحمد زكي، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات عنه.

النشأة



ولد محمد لطفي يوم 17 أكتوبر لعام 1968، بمحافظة الإسكندرية، درس محمد لطفي في المعهد العالي للسينما قسم تمثيل، وتخرج فيه بتقدير امتياز، ولم يقف عند هذا الحد، بل قرر استكمال دراسته والحصول على الدكتوراه.

بداية دخوله عالم السينما

دخل محمد لطفي عالم الفن من خلال فيلم كابوريا عام 1990، الذي شارك في بطولته مع أسطورة الفن والإمبراطور "أحمد زكي"، بعد ذلك قدم العديد من الشخصيات في السينما المصرية، كما شارك في العديد من المسلسلات المصرية، وحصل على جائزة التمثيل عن أدواره في أفلام المعهد العالي للسينما، وحصل علي العديد من البطولات في رياضة الملاكمة.

أهم أعمال محمد لطفي في الدراما التلفزيونية

من أهم الأعمال التي قدمها:بين السما والأرض، بركة، أيوب، رمضان كريم، كلبش، وش تاني، مولانا العاشق، الكبير أوي، في بيتنا حريقة، العقرب، أهل الهوى، ابن موت، الهروب، أنا المصري، سمارة، زهرة وأزواجها الخمسة، راجل وست ستات، قناة أطفال كوم، أغلى من حياتي، الأدهم، ابن الأرندلي، الهاي سكول، شرف فتح الباب، رست هاوس، علي يا ويكا، ملح الأرض، طيور الشمس، عيال محظوظة، أم كلثوم، ضد التيار، السيرة الهلالية (ج1)، خالتي صفية والدير، حكايات مجنونة".



أهم أعماله السينمائية

" ولاد رزق، الشايب العنكبوت، أوف روود، قهوة بورصة مصر، استدعاء ولي عمرو، حملة فرعون، ولاد رزق 2، سوق الجمعة، عقدة الخواجة، ولاد أبو إسماعيل بيكيا، فين قلبي؟، بارتي في حارتي، الليلة الكبيرة، عيال حريفة، من ضهر راجل، حلاوة روح، عنتر وبيسة، سمير أبو النيل، جوه اللعبة، الآنسة مامي، تك تك بوم، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، ولاد البلد، رسائل البحر، العالمي، بدل فاقد، ابقى قابلني، كباريه، عبده مواسم، عيال حبيبة، الباشا تلميذ، بحبك وأنا كمان، ميدو مشاكل".