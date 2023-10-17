بالصور.. تامر عبدالمنعم يفتتح دورة "إبدأ حلمك.. السينما في الجامعة بجامعة الأزهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تم إفتتاح دورة "إبدأ حلمك السينما في الجامعة" بجامعة الأزهر صباح اليوم ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاصيل استقبال الدكتور رضا أمين عميد كلية إعلام الأزهر للفنان تامر عبد المنعم



إستقبل الاستاذ الدكتور رضا أمين عميد كلية إعلام الأزهر الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرع على مشروع إبدأ حلمك الذي إستهل كلمته للطلاب بشعر إستقبال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة:"طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع"، مؤكدًا أن الفن ليس بحرام وإنما مثله مثل أي مجال في مناحي الحياة به الصالح وبه الطالح ليستقبله طلاب الازهر بالتصفيق والتأييد، وأكد "عبد المنعم" أن الازهر الآن يعيش أزهى عصور التنوير.



ومن جانبه وجه الدكتور رضا أمين الشكر لوزارة الثقافة ومعالي الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني على هذه المبادرة المستنيرة.

تفاصيل مشروع إبدأ حلمك السينما في الجامعة



يأتي مشروع "إبدأ حلمك السينما في الجامعة" ضمن مبادرة تدريب طلاب الجامعات علي فنون السينما اسوة بمشروع إبدأ حلمك السينما بين يديك الذي انطلق في قصور الثقافة بكافة أنحاء الجمهورية منذ اغسطس ٢٠٢١ وبلغ عدد المادربين به أكثر من خمسة الاف مستفيد إلى الآن.



من جهة أخرى، يحاضر في دورة الأزهر الأستاذ الدكتور أشرف محمد والدكتور نادر رفاعي والفنان تامر عيد المنعم والمخرج أشرف فايق والمونتير حسام المحفوظي ومهندس الديكور شادي عنان وفنانة الرسوم المتحركة رشا مجدي وأستاذ الانتاج الدكتور ضياء جابر وعصام حلمتي والدكتور حسين بكر وسوف تستمر الدورة حتى ٢٠ أكتوبر الجاري.