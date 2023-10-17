نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "كامل العدد" و"أزمة منتصف العمر".. المنصات الإلكترونية تستقبل أجزاء ثانية من هذه الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت مجموعة أعمال درامية خلال الأشهر الماضية، حققت نجاحًا كبيرًا وتساءل جمهورها عن إمكانية عمل جزء ثان لها، وكشف صناع هذه الأعمال بالفعل عن تقديم أجزاء جديدة لها، ونرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل هذه الأعمال:

مسلسل كامل العدد

يعتبر مسلسل "كامل العدد" من بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، وهو من المسلسلات التي تم عرضها في دراما رمضان الماضي عبر منصة شاهد، وحقق نجاحًا واسعًا وكان متصدرًا الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة طوال فترة عرضه، فقد تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان عام 2023، وقد كشف الفنان شريف سلامة في تصريحات صحفية سابقة له أنه سيتم بدء تصوير مشاهد مسلسل "كامل العدد "الجزء الثاني في نوفمبر المقبل 2023، حيث من المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل أزمة منتصف العمر

يعد مسلسل "أزمة منتصف العمر" من المسلسلات التي أثارت جدلًا واسعًا وقت عرضها بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، كما تعرض لموجة انتقاد كبيرة بالرغم من نجاحه، وقد كشف مؤلف المسلسل أحمد عادل سلطان في تصريحات له أنه سوف يتم عمل جزء ثان للعمل ويحمل نفس الاسم ولكن قصة مختلفة وأبطال مختلفة عن الجزء الأول الذي قام ببطولته عدد من الفنانين منهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس.

مسلسل "اللعبة" الجزء الخامس

حقق مسلسل "اللعبة" على مدار سنوات نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وينتظر متابعيه جزءً جديدًا بعد نجاح الأربعة أجزاء السابقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، وقد كشف أحمد سعد والي مؤلف المسلسل إنه يقوم بالتحضير وكتابة الجزء الخامس من المسلسل، ومسلسل اللعبة من بطولة: هشام ماجد وشيكو ومي كساب وآخرين.

مسلسل بالطو

خرج بطل العمل الفنان الشاب عصام عمر في تصريح له، وأكد التحضير لجزء ثاني من مسلسل بالطو، فأوضح أن الفكرة قائمة بالفعل، وهو بطولة الفنان عصام عمر وتم عرضه عبر منصة watch it وقد لفت أنظار الجماهير وتصدرت حلقاته تريند السوشيال ميديا وقت عرضه، لهذا السبب اقترح صناع المسلسل عمل جزء ثان له.



مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

نجح النجم ماجد الكدواني في تقديم جزئين من مسلسل "موضوع عائلي" ففي عام 2021 قدم الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا مما جعل صناع العمل يقوموا بعمل جزء ثان له عام 2022، وقد نجح نجاحًا تخطى نجاح الجزء الأول، ولهذا كشف محمد عز الدين في تصريحاته الأخيرة حول المسلسل فقال: "إن شاء الله فيه جزء ثالث وشغالين عليه، ومن المقرر أن يتم بدء تصوير أول مشاهده في شهر نوفمبر المقبل".