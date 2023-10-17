نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات الأفلام في شباك التذاكر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستمر المنافسة القوية في هذا الموسم الحالي بين الأفلام في السينما، ومازال فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”، المتصدر في قائمة شباك التذاكر، وتلاه فيلم “حسن المصري”، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني”إيرادات الأفلام أمس في شباك التذاكر،

ما هي إيرادات الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي؟

بلغت إيرادات أفلام السينمائية في شباك التذاكر أمس الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، 639،668 جنيهًا.

إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

وحقق فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، أمس: 224،787 جنيهًا، وهو فيلم درامي تشويقي، من بطولة عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، بسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.

إيرادات فيلم “حسن المصري”

بينما حصد فيلم “حسن المصري” بالأمس118،877 جنيهًا، وهو فيلم درامي يقوم فيه النجم أحمد حاتم بدور حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة؛ فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر، وهو من تأليف نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر، وإخراج سمير حبشي، وهو بطولة أحمد حاتم، ديامان بو عبود،مراد مكرم، لينا صوفيا، فريال يوسف، وآخرون.

فيلم "وش في وش"

وحقق فيلم “وش في وش” أمس: 109،816 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم، وهو بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، أسماء جلال،محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري،وآخرون من النجوم.

إيرادات فيلم “العميل صفر”

وحقق فيلم “العميل صفر” أمس: 102،746 جنيهًا،وهو من بطولة: أكرم حسني، بيومي فؤاد،مصطفى غريب، ومن تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

فيلم "سكر"

أما فيلم “سكر”، فقد حقق 47،866 جنيهًا، وهو من بطولة ماجدة زكي،ريهام الشنواني،حلا الترك،محمد ثروت،وآخرون من النجوم.

فيلم “أولاد حريم كريم”

وحقق فيلم "أولاد حريم كريم "أمس 12،922 جنيهًا، وهو بطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بشرى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

إيرادات فيلم “بيت الروبي”

وحقق فيلم “بيت الروبي”: 16،729 جنيهًا، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم “دولارات دولارات”

بينما فيلم “دولارات دولارات” فقد حقق: 1،671 جنيهًا، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأفراد يدبرون عملية سطو مسلح على أحد الملاهي الليلية، مما يثير يغضب مدير الملهى ومن ثم تتطور الأمور، وتعرض الأحداث صراع الأفراد في ظل محاربتهم لظروفهم الإجتماعية، وهو بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، صلاح عبدالله، هالة فاخر، مدحت تيخا،محمود حافظ، تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.

إيرادات فيلم "مستر إكس"

فيلم “مستر إكس” حقق: 2،234 جنيهًا، وهو بطولة: بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج أحمد السبكي.

إيرادات فيلم "البعبع"

بينما حقق فيلم "البعبع": 2،020 جنيهًا، وتدور أحداثه حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.



من هم أبطال فيلم "البعبع"؟

فيلم "البعبع" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وهو من بطولة: أمير كرارة، ياسمين صبري،باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد محمود،رحاب الجمل،ضياء عبدالخالق، وآخرين.



