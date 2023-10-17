نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيولا رشا يحيى بين الشرق والغرب في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان بين الشرق والغرب تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى وفرقتها حفلًا فى الثامنة والنصف مساء الخميس 19 أكتوبر على المسرح الصغير.

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية)، الليل وآخره، الضوء الشارد، الرجل الآخر، السقوط في بئر سبع لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، ميدلى سيد درويش بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض، إضافة إلى عدد من الأعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية وإعداد محمد عشيالذى يشارك كضيف شرف على آلة البيانو إلى جانب تابلوهين إستعراضيين تصميم وإخراج هاني حسن.

رشا يحيي

رشا يحيي

تضم الفرقة العازفين أمير عوض (بيانو)، محمد حسن (كي بورد)، أمجد عبد الباري (باص جيتار)، وليد خليل (درامز )، عمرو راشد، هاني زين (بركشن)، محمد دبور (إيقاع)، يحيى الهرميل (ماريمبا)، سيد الحسينى (مزمار)، محسن الشيمي (ربابة).

ما لا تعرفه عن رشا يحيي

يذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت في المعهد العالي للكونسيرفاتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام، شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، وتعمل حاليا استاذ دکتور بأكاديمية الفنون واستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا بآوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبيه المصريه للموسيقى المعاصره منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن، كاتبة بالعديد من الإصدارات الصحفية الورقية والالكترونية، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دول عربية واجنبية فى جولات فنية ناجحة.