نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "حسن المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "حسن المصري" نجاحًا ملفتًا منذ عرضه بالسينمات، حيث نجح في أن يحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فقد بلغت إيراداته أمس 118 ألف جنيهًا.

ما هي أحداث فيلم "حسن المصري"؟

فيلم "حسن المصري" تدور أحداثه في إطار أكشن وإثارة وتشويق حول حسن الذي يؤدي دوره أحمد حاتم، وهو قرر ان يعيش في لبنان، حتى يبدء حياة جديدة بعد وفاة شقيقته، ويعمل بإحدى شركات الحراسات الخاصة، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة عصابة خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة.



من هم أبطال فيلم "حسن المصري"؟

يضم فيلم "حسن المصري" مجموعة من الفنانين وهم: أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومكرم مراد، وفريال يوسف، ولينا صوفيا، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.