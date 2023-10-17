نبيل عيسى يتحدث عن كواليس دوره في "ما تيجي نشوف"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان نبيل عيسى ضيفًا مع الإعلامي يوسف التهامي في برنامج "عيش صباحك"، والذي يذاع عبر نجوم اف ام، وقد تحدث عن كواليس دوره في حكاية "ما تيجي نشوف"، التي تعرض حاليًا ضمن أحداث مسلسل “55 مشكلة حب”، والتي تذاع عبر شاشة ON.

نبيل عيسى يكشف سبب حماسه لحكاية “ماتيجي نشوف”

وكشف الفنان نبيل عيسى عن سبب حماسه للمشاركة في حكاية" ما تيجي نشوف"، قائلًا: "كل حاجة عجبتني في المسلسل من كتابة وإخراج، ولكن للأسف لعبت الدور عدة مرات وهو الولد الشرير ولكن بطرق مختلفة، وفي كل مرة ألعب أدوارًا مختلفة أعود لشخصية الولد الشرير مرة أخرى، وكل دور في النهاية له تحدي".

وتابع نبيل عيسى: "ما نقدمه هو الواقع والحقيقة، والعمل يظهر شخصية أصحاب وشلة يحدث بينهم مواقف طبيعية كما رأيناها في ما تيجي نشوف، خاصة أنه تم تصوير جزء من الحلقات في الساحل الشمالي، وأنا بالفعل أحب السفر ولكن في الأماكن الطبيعية على البحر أو على الجبال، وبعد التوقيع على المسلسل سافرت إلى زامبيا وقمت بزيارة شلالات فيكتوريا".

ماذا قال نبيل عيسى عن فكرة المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة؟

كما أبدى نبيل عيسى رأيه في فكرة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 10 أو 15 حلقة فقال أنها أفضل كثيرًا هي وفكرة 15 حلقة، مُضيفًا:" هي أفضل شيء لأنك تصنع قصة مضغوطة وكاملة، أو في 10 حلقات تحتوي على قصة قوية، بعيدًا عن التمدد والتطويل، ولم يعد الموضوع مقتصرًا على عرضه في شهر رمضان، بل أعطى الدراما انتشارًا واسعًا".

ما هو التحدي الذي واجهه نبيل عيسى في مسلسل الغرفة 207؟

تحدث الفنان نبيل عيسى عن دوره في مسلسل "الغرفة 207 " والذي قام ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة ريهام عبدالغفور، وتحدث عن التحدي الذي واجهه وهو أن الدور الذي جسده كان شخصية ضابط يتحدث الإيطالية ولكنه لم يكن يتحدث تلك اللغة فقال: "عندما عرض عليّ الدور اتخضيت وكانت شخصية ضابط إيطالي، ولم أتوقع أنه سيتحدث الإيطالية ولم تكن هناك جملة عربية واحدة، وأنا لا أتحدث حتى الإيطالية، أخذت بالفعل دورة لغة إيطالية كاملة حتى أتمكن من إتقان اللهجة، واستغرق التصوير بأكمله 4 أيام، لكنني قضيت شهرين في دراسة اللغة الإيطالية".

ما هي أحداث حكاية ما تيجي نشوف؟

حكاية ما تيجي نشوف هي الحكاية الثانية من مسلسل 55 مشكلة حب، للمؤلف عمرو محمود ياسين، وتدور الحكاية في إطار اجتماعي حول 6 أبطال تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود اختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم مع تتابع الأحداث.



من هم أبطال حكاية ما تيجي نشوف؟

حكاية ما تيجي نشوف شارك بها عدد من الفنانين منهم: هنا شيحة، نهى عابدين، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نبيل عيسى، ملك قورة، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.