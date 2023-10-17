نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الكاتبة سامية عياش، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة “إنستجرام”، عن اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت الكاتبة سامية عياش: “أنباء عن اعتقال الفلسطينية دلال أبو آمنة بعد تحريض من المستوطنين، وهي الآن تخضع للتحقيق”.

المحامية الفلسطينية عبير بكر تعلن اعتقال دلال أبوآمنة



كما أكدت المحامية الفلسطينية عبير بكر اعتقال الفنانة الفسطينية دلال أبوآمنة من قبل القوات الإسرائيلية، وقالت: إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت «أبوآمنة» في مدينة الناصرة، بسبب منشور كتبت فيه «لا غالب إلا الله» عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، وتم التحريض عليها من قبل ناشطين إسرائيليين.

ضجه خبر اعتقال دلال أبو آمنة

صفحات عبرية تحتفي بخبر اعتقال دلال أبوآمنة وتحريض من ناشطين إسرائيليين ضد الفنانة الفلسطينية

يذكر أن الفنانة والطبيبة دلال أبوآمنة -40 عاما- هي دكتورة باحثة في علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب، وتعمل مغنية ومنتجة.

وتم اعتقال الفنانة والطبيبة الفلسطينية دلال أبوآمنة الإثنين الموافق 16أكتوبر 2023 على خلفية أحداث عملية طوفان الأقصى بعد أن عبّرت عن شعورها وتضامنها مع أهل غزة عبر منشور كتبت فيه «لا غالب إلا الله»، وتم تمديد اعتقالها بمحكمة الاحتلال بالناصرة، وهوما قوبل بعاصفة من الاحتفاء على بعض الصفحات العبرية التي تداولت خبر اعتقال دلال أبوآمنة ونشرت صورها.

من هي دلال أبو آمنة؟

ودلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت في 9 أبريل 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة، هي مغنية فلسطينية وباحثة في مجال علم الدماغ ذاع سيطها فى فلسطين في عمر السادسة عشرة، حيث عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي، شهد لها كبار موسيقيي العالم العربي مثل صلاح الشرنوبى وأصالة نصري وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة، بدأت دلال الغناء في سن الرابعة حيث شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت حينها اللقب عن أغنية «مريم مريمتي» عام 1987، وفي عمر السادسة عشرة عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة، إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي.