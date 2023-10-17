نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من وزارة الثقافة الفلسطينية بعد اعتقال "دلال أبو آمنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية خلال منشور لها عبر موقع فيسبوك، ‏اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية، كتبت: وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها.

‏



‏دلال أبو آمنة تحصل على درجة الدكتوراه

‏

‏ومن ناحية أخرى، ‏كانت المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة قد احتفلت بحصولها على درجة الدكتوراه، في ظل الأحداث التي تمر بها دولتها ومعاناتها من الاحتلال الإسرائيلي، نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي “تويتر”: "وهيك اتخرجنا وصرنا دكتور رسمي".

أعمال دلال أبو آمنة



أصدرت دلال أبو آمنة عدة ألبومات وأغانٍ منفردة لاقت نجاحًا كبيرًا في فلسطين واكتسبت انتشارًا واسعًا لدى شريحة كبيرة من المتابعين إضافة إلي المثقفين العرب والأجانب في كل أنحاء العالم، إحدى هذه الألبومات بعنوان «عن بلدي»، والذي تحكي فيه عن فلسطين من زوايا جديدة ومتعددة تكشف فيه عن الجمال والفرح الفلسطيني، من خلال أغان من إبداع ملحنين وشعراء فلسطينيين، ثم أطلقت مشروع وألبوم «يا ستي»، الذي يعتبره النقاد واحدًا من أهم المشاريع الفنية العربية التي توثق الغناء التراثي النسوي، حيث يتميز المشروع بمرافقة مجموعة من «الجدات– حافظات التراث» لدلال على خشبة المسرح، حيث يستحضرن أجواء العائلة الشامية والعربية، بالغناء الجماعي وبأسلوب مسرحي عفوي، كما تحضر دلال لإطلاق ألبومها الجديد «نور» وهو عبارة عن رحلة موسيقية في الشعر الصوفي، تقدم فيه مقطوعات قديمة لكبار الشعراء الصوفيين مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض، بألحان وتوزيعات حديثة وضعت خصيصا لهذ المشروع، قامت دلال بإنتاجه بالتعاون مع مؤسسة البستان في فلادلفيا.



نبذة عن دلال أبو آمنة

ودلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت في 9 أبريل 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة، هي مغنية فلسطينية وباحثة في مجال علم الدماغ ذاع سيطها فى فلسطين في عمر السادسة عشرة، حيث عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي، شهد لها كبار موسيقيي العالم العربي مثل صلاح الشرنوبى وأصالة نصري وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة.