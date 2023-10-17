انت الان تتابع خبر "رصدته كاميرات المراقبة"... حادث مأساوي للفنان الشهير محمد الشقنقيري وما حل به مأساوي وموجع للغاية !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان محمد الشقنقيري لحادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم. كان الشقنقيري في طريقه من الإسكندرية عائدًا على الطريق الصحراوي في الساعات الأخيرة الماضية.

وقع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد محمد الشقنقيري، مما أدى إلى وقوع حادث كبير على الطريق. تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية. وقد تعرض لبعض الإصابات البسيطة.

وفي أخبار أخرى، فقد أعرب الشقنقيري عن سعادته بالحكم الصادر لصالحه في القضية التي رفعها ضد الموديل رحيل ذكري. تمت محاكمة ذكري بتهمة ادعائها الزواج من الشقنقيري وتمت إدانتها وغرامتها بمبلغ 50 ألف جنيه وألزمتها بدفع 15 ألف جنيه للحق المدني.

ويشار إلى أن آخر أعمال الشقنقيري كان في مسلسل "بت القبايل" عام 2020، حيث شارك فيه مع الفنان عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغني ومحمد رياض ومدحت تيخا ومنة فضالي وسميرة عبد العزيز، وقد تم إخراجه بواسطة حسني صالح.