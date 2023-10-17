انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما قامت به ياسمين صبري تجاه أهل غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة ياسمين صبري ، الثلاثاء، عن تطوعها مع الهلال الأحمر، بهدف توصيل المساعدات الإغاثية والمستلزمات الانسانية الى للشعب الفلسطيني.



وعبر حسابها على موقع انستغرام، نشرت ياسمين صبري فيديو عبر حسابها على (إنستغرام) ظهرت فيه وهي تشارك المتطوعين في تجميع المواد الغذائية لإرسالها إلى أهالي غزة.



وكتبت ياسمين صبري تعليقا على الفيديو قالت فيه: (شكرا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع، ‎اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة).



وكانت ياسمين صبري نشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور عبر خاصية القصص القصيرة عبرت من خلالها عن تضامنها مع أهل غزة ومن بين تعليقاتها: (اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة الأبرياء وألطف بيهم).