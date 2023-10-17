نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مساء أمس ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي دورته الثامنة التي أقيمت تحت شعار "الخط والنصر"، وتحمل اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الكاتب الصحفى محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى، والخطاط الكبير خضير البورسعيدى وعدد من الفنانين والاعلاميين، ونظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أبرز فعاليات ختام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي



بدأ الحفل بفقرة ضمت مجموعة من الأغانى الوطنية للفنانة ريم عز الدين، اعقبه عرض فيلم تسجيلى بعنوان "الحرب والنصر" ضمن سلسلة تجليات الخط العربى.



وفى كلمته رحب الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق بالفنانين المشاركين والضيوف، ووجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر كما وجه الشكر للجهات المشاركة والفنانين وفريق العمل.



وقال الكاتب الصحفى محمد بغدادى فى كلمته أنها دورة إستثنائية للإحتفاء باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة والتى كانت محورنا الأساسي فى هذه الدورة التي رصدت يوميات حرب الكرامه بأقلام كبار الخطاطين على صدر الصفحات الأولي لكبريات الصحف والمجلات، كما عرض بيانا عن فعاليات الملتقى التى شارك بها 181 فنان من 16 دولة، كما صاحب هذه الدورة ندوة علمية دولية شارك فيها عدد من الباحثين الذين تناولوا عبر ابحاثهم عدد من الاطروحات العلمية حول المحور الرئيسى "الخط والنصر"، كما اقيم على هامش الملتقى خمس ورش شارك بها عدد من الخطاطين الراسخين، واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على دعمها الدائم للملتقى كما وجه الشكر للدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمشاركين من الفنانين والجهات الرسمية كما وجه الشكر لفريق العمل.



اعقب ذلك توزيع شهادات تقدير على الجهات المشاركة والمكرمين وضيوف الشرف: من الجهات المشاركة مشيخة الأزهر الشريف، ومكتبة الأسكندرية، وشهاده باسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن والتى تحمل دورة هذا العام اسمه.



أبرز المكرمين

ومن المكرمين الفنان نور الدين كور (الجزائر)، الفنان عصام عبد الفتاح (مصر)، الفنان محمد طوسون (مصر)، الفنان مثنى العبيدى (العراق)، وضيوف الشرف: الفنانة سميرة الريامية (سلطنة عمان)، الفنان عبد السلام الريحانى (المغرب)، الفنان عصام ندا (مصر)، كما تم منح الفنانة الدكتورة نجاة فاروق مديرة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية شهادة تقدير، تلى ذلك تكريم لجان الملتقى الفرز والإختيار، لجنة التحكيم، واللجنة العلمية.



جوائز ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

واختتمت الفعاليات بإعلان جوائز الملتقى كالتالى:

مسابقة الإتجاه الأصيل وفاز بالجائزة الأولى الفنان بلال مختار، الجائزة الثانية حصل عليها الفنان عبد المنعم صبحى، وحصل الفنان مجدى إبراهيم حسين على الجائزة الثالثة، مسابقة التميز فى الزخرفة حصلت عليها الفنانة شيماء عبد الكريم الزهرى، وحصل الفنان مصطفى عبد المنعم على جائزة مسابقة التميز فى الخطية الحديثة،اما جائزة التميز فى الطباعة الرقمية حصل عليها الفنان ايهاب محمد محمد سلام، وفاز الفنان محمد مرتضى شحاته بجائزة الخطاط الكبير مسعد خضير البورسعيدى لهذا العام، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفنانة شيماء أبو الدهب.