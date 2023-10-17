نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر اعتقالها.. كل ما تريد معرفته عن دلال أبو آمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الكاتبة سامية عياش، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة “إنستجرام”، عن اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، كتبت: “أنباء عن اعتقال الفلسطينية دلال أبو آمنة بعد تحريض من المستوطنين، وهي الآن تخضع للتحقيق”، بينما أكدت المحامية الفلسطينية عبير بكر خبر الاعتقال، وقالت: إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت «أبوآمنة» في مدينة الناصرة، بسبب منشور كتبت فيه «لا غالب إلا الله» عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، وتم التحريض عليها من قبل ناشطين إسرائيليين.

من هي دلال أبو آمنة؟

ودلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت في 9 أبريل 1983 بمدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة، هي مغنية فلسطينية وباحثة في مجال علم الدماغ ذاع سيطها فى فلسطين في عمر السادسة عشرة، حيث عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي، شهد لها كبار موسيقيي العالم العربي مثل صلاح الشرنوبى وأصالة نصري وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة، بدأت دلال الغناء في سن الرابعة حيث شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت حينها اللقب عن أغنية «مريم مريمتي» عام 1987، وفي عمر السادسة عشرة عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة، إلى جانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي.

اعمال دلال أبو آمنة

أصدرت دلال أبو آمنة عدة ألبومات وأغانٍ منفردة لاقت نجاحًا كبيرًا في فلسطين واكتسبت انتشارًا واسعًا لدى شريحة كبيرة من المتابعين إضافة إلي المثقفين العرب والأجانب في كل أنحاء العالم، إحدى هذه الألبومات بعنوان «عن بلدي»، والذي تحكي فيه عن فلسطين من زوايا جديدة ومتعددة تكشف فيه عن الجمال والفرح الفلسطيني، من خلال أغان من إبداع ملحنين وشعراء فلسطينيين، ثم أطلقت مشروع وألبوم «يا ستي»، الذي يعتبره النقاد واحدًا من أهم المشاريع الفنية العربية التي توثق الغناء التراثي النسوي، حيث يتميز المشروع بمرافقة مجموعة من «الجدات– حافظات التراث» لدلال على خشبة المسرح، حيث يستحضرن أجواء العائلة الشامية والعربية، بالغناء الجماعي وبأسلوب مسرحي عفوي، كما تحضر دلال لإطلاق ألبومها الجديد «نور» وهو عبارة عن رحلة موسيقية في الشعر الصوفي، تقدم فيه مقطوعات قديمة لكبار الشعراء الصوفيين مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض، بألحان وتوزيعات حديثة وضعت خصيصا لهذ المشروع، قامت دلال بإنتاجه بالتعاون مع مؤسسة البستان في فلادلفيا.



اعتقال دلال أبو آمنة

صفحات عبرية تحتفي بخبر اعتقال دلال أبوآمنة وتحريض من ناشطين إسرائيليين ضد الفنانة الفلسطينية

يذكر أن الفنانة والطبيبة دلال أبوآمنة -40 عاما- هي دكتورة باحثة في علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب، وتعمل مغنية ومنتجة، وتم اعتقال الفنانة والطبيبة الفلسطينية دلال أبوآمنة الإثنين الموافق 16أكتوبر 2023 على خلفية أحداث عملية طوفان الأقصى بعد أن عبّرت عن شعورها وتضامنها مع أهل غزة عبر منشور كتبت فيه «لا غالب إلا الله»، وتم تمديد اعتقالها بمحكمة الاحتلال بالناصرة، وهوما قوبل بعاصفة من الاحتفاء على بعض الصفحات العبرية التي تداولت خبر اعتقال دلال أبوآمنة ونشرت صورها.