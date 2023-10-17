نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب رمز الماسونية على ملابسه.. محمد رمضان يتعرض للهجوم من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه جمهور الوطن العربي هجومًا شديدًا على الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب ظهوره مرتديًا جاكيت يظهر من خلاله رمز الماسونية، الذي يتضمن شكل العين داخل مثلث.

وانهالت التعليقات شديدة اللهجة على محمد رمضان، بعد نشره مجموعة من الصور أثناء مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد تعاونهما مؤخرًا في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

تعليقات متابعين محمد رمضان

وجاءت التعليقات على النحو التالي: الترويج للماسونية بشكل غبي، أنت إنسان ما بتستحي على حالك.. الغو متابعة من عنده.. أطفال غزة عم تموت يا عيب الشوم عليك.

وقال آخرون: يعني بارز شعار الماسونية بشكل واضح، شو بدك نحكيلك إنك ماسووني، لا إله إلا الله، الله يهديك، إذا كل واحد انشهر بدو يطغى هيك وينسى تعاليم دينه الإسلامي، اجعله لا حدا انشهر إن شاء الله بترجع لربك، أفضلك الدنيا فانية وتحيا فلسطين وأنفلو.

انتقاد الجمهور لمحمد رمضان

ولم تكن هذه أول مرة يتعرض خلالها محمد رمضان لهجوم شديد من جمهوره خلال الفترة الماضية، حيث انتقده الجمهور لصمته وعدم دعمه غزة، واستمراره في الترويج لأعماله الفنية، وآخرها المشاركة في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وخرج محمد رمضان عن صمته، وعلق على الأمر عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية، ولكن لم ولن أنس إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، أنا وكل فريق عملي ومؤسستي نعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم، وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا.

مشاركة محمد رمضان في أغنية بطولة أمم إفريقيا الرسمية

ومن ناحية أخرى، حسب مصادر صحفية أن محمد رمضان مرشح بقوة للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2024، وتحديدًا غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر إقامة فعاليات البطولة في يناير المقبل 2024 في دولة ساحل العاج.