إحنا مسلمين موحدين بالله.. أول تعليق من محمود رمضان للانتقادات على شقيقه

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أحمد جودة - القاهرة - رد محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، على الانتقادات والهجوم الذي تعرض لها محمد رمضان خلال الساعات الماضية، بعد نشره مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، حيث ظهر مرتديًا جاكيت برز من خلاله شكل العين المشابهة لرمز الماسونية.

محمد رمضان

تعليق محمود رمضان على الهجوم على شقيقه

ورد محمود رمضان على الانتقادات التي وجهت إلى شقيقه الفنان محمد رمضان، خلال تصريحات صحفية، قائلًا: العين دي من أيام الفراعنة، وإحنا مسلمين وموحدين بالله ومصريين جدًا، ولسه متبرعين وداعمين لغزة.

ونفى محمود رمضان ما تردد على ألسنة الجمهور خلال الساعات الماضية، بشأن دعمه للماسونية، جملةَ وتفصيلًا.

انتقاد الجمهور محمد رمضان بسبب صمته

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها محمد رمضان للهجوم وانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، حيث انتقده الجمهور لعدم دعمه غزة، واستمراره في الترويج لأعماله الفنية، وآخرها المشاركة في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.

وخرج محمد رمضان عن صمته، وعلق على الأمر عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية، ولكن لم ولن أنس إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، أنا وكل فريق عملي ومؤسستي نعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم، وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا.

محمد رمضان مرشح للمشاركة في أغنية بطولة أمم إفريقيا الرسمية

ومن جهة أخرى، علم القاهرة 24، بترشيح محمد رمضان للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2023، وتقديمه المقطع العربي من الأغنية، المقرر بدء فعاليات البطولة في دولة ساحل العام بيناير 2024 المقبل