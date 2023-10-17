انت الان تتابع خبر مستلقية على السرير ومرتدية قميص نوم..الفنانة سهير رمزي تكشف للجمهور عن مشهدها الجريء الذي أفزع والدتها وكادت تعتزل بسببه فوراً!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقابلة لها على قناة MBC اوضحت الفنانة والممثلة الشهيرة سهير رمزي كثير من تفاصيل مسيرتها الفنية التي كانت تخفيها عن الجميع، ومن هذه التفاصيل والمواقف تلك المتعلقة بالعائلة والمتصلة بعملها التمثيلي في أفلامها الجريئة، التي كانت تظهر فيها بالشخصية المنفتحة، سواء في اشكال لبسها، أو طريقة تمثيلها والايحاءات المغرية التي كانت تتسم بها سهير، وهي نفسها المشاهد التي اشهرتها واخرجتها للوسط الفني كنموذج متميز.تحدثت الفنانة سهير في مقابلتها عن كثير من التفاصيل، ومن بين أبرز هذه التفاصيل صورها ومشاهدها التي ظهرت فيها مرتدية قمصان نوم وملابس كاشفة تبرز مفاتنها وتوضح تفاصيل جسدها، وهذا ما ازعج والدتها وكان سببا في منعها، والاعتراض على استمرارها في الوسط الفني.جاء هذا التصريح والحديث خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" من تقديم ياسمين عز والذي يعرض عبر قناة MBC مصر.

وقالت سهير رمزي: والدتي كانت تشعر بالفزع والخوف علي وكانت دائما تقول لي كيف سأرتدي هذه الملابس المكشوفة، أغلب الأدوار التي قدمتها كانت لشخصية ريفية وجيلها مختلف عن جيلنا والملابس القصيرة التي انتشرت وقتها.

وتابعت سهير رمزي: كانت الملابس نقطة اختلاف بيني وبينها، وهناك أدوار كثيرة اعترضت عليها، منها مثلا فيلم "المذنبون" كانت رافضة له.

وكشفت سهير رمزي عن رأيها في فساتين الفنانات هذه الأيام قائلة: السيدة فاتن حمامة كانت ترتدي فساتين سهرة مكشوفة لكن لم نشعر أبدا بأي ابتذال، أما في الوقت الحالي الفستان أشبه ببدل الرقص وقميص النوم.

يذكر أن سهير رمزي عادت إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلم، خلال مسلسل "القاتل الذي أحبني" مع الفنان هاني رمزي.

وتحدثت سهير رمزي عن شخصيتها في المسلسل وعودتها للتمثيل، وقالت في لقاء مع mbctrending، إن الموضوع الذي يناقشه المسلسل جميل وجديد عليها لم تقدمه من قبل، معبرة عن سعادتها بفريق العمل وأجواء التصوير خاصة بعد غيابها لفترة.

وعن سر اختيارها لهذا العمل، أوضحت سهير رمزي أن كل الأعمال التي عرضت عليها لم تكن مناسبة، لكن مسلسل "القاتل الذي أحبني" موضوعه الأساسي أن المرأة عندما تكبر إذا اهتمت بنفسها ستظل كما هي لأن الإنسان يكبر في العمر لكن الشكل والروح تظل كما هي، وهذه الرسالة التي توصلها من خلال شخصية "أحلام".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم من بينهم محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان وغيرهم نخبة من الفنانين ومن إخراج عمرو عابدين.

▪︎زواج سهير رمزي

تزوجت سهير رمزي مرات عديدة، و أول زوج لها كان الفنان إبراهيم خان و عاشا معا عاماً عكس رغبة والدتها الفنانة درية أحمد، ثم قررت الزواج من الأمير السعودي خالد بن سعود آل سعود الذي اشتهر بالزواج المتعدد من الفنانات وبقيا معا لعام وانفصلت عنه، ثم قررت الزواج بالحاج سيد متولي ثم تزوجت رجل الأعمال محمد الملا، وقد كان زواجهم

لمدة خمسة أشهر ثم انفصلا.أعلنت زواجها بالملحن الكبير حلمي بكر، استمر زواجهم 4 سنوات فلم تتوافق رغباتهم مع بعضها البعض فانفصلت عنه بسبب تمسكها بالتمثيل ومعارضته له، وتزوجت بعده الممثل محمود قابيل وبعد ان تم طلاقهم تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ثم قررت العودة لزوجها السابق سيد متولي ولكنها لم تستمر معه كثيراً.

كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد ان تم انفاله عن زوجته سمية الألفي، ثم قررت ان تعتزل الفن و تحدثت مرة عن خطبتها لعمر الشريف ولكن لم يتزوجا، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنهم لم يتزوجوا ايضا.

▪︎مسرحيات سهير رمزي

لم يقتصر عمل سهير رمزي على المسلسلات والافلام بل أخذت مكان ما في عددا من المسرحيات فاجتهدت في عملها وحققت نجاحا كبيرا.• البكاشين • النحلة والدبور • ولاد ريا وسكينة

▪︎أفلام سهير رمزي (89 فيلم)

مثلت سهير رمزي في كثير من الافلام وصنعت بيدها نجاحا كبيرا حققته خلال سنوات عملها وأصبحت من الممثلات المفضّلات بالنسبة للكثيرين. 1993: أقوى الرجال 1993: تحقيق مع مواطنة 1992: الفضيحة 1992: شفاه غليظة 1992: الخطوة الدامية 1992: دموع صاحبة الجلالة 1991:

زوجة محرمة 1991: نساء صعاليك 1990: الخادم 1990: معركة النقيب نادية 1989: الوحوش الصغيرة 1988: خطة الشيطان 1987: الخرتيت 1987: ويبقى الحب 1987: البدرون 1986: الفريسة 1986: عصر الحب 1985: الحلال والحرام 1985: المطارد 1984: الطائرة المفقودة 1984: أنا اللي أستاهل 1984:

حتى لا يطير الدخان 1984: كلاب الحراسة 1983: أنا مش حرامية 1983: عضة كلب 1982: المحاكمة 1982: انهيار 1982: ليال 1981: الرحمة يا ناس 1981: صراع العشاق 1980: إعدام طالب ثانوي 1980: البنات عايزة إيه 1980: الدرب الأحمر 1980:

رجل فقد عقله 1980: لست شيطانا ولا ملاكا 1980: تحدي الأقوياء 1979: الملاعين 1979: قصة الحي الغربي 1978: الشباك 1978: البنت اللي قالت لا 1978: امرأة في دمي 1978: المرأة هي المرأة 1978: قلوب في بحر الدموع 1978: كلهم في النار 1977: أمرأه من زجاج 1977: حلوة يا دنيا الحب 1977:

أين المفر 1977: مع حبي وأشواقي 1976: رحلة الأيام 1976: الكروان له شفايف 1976: نبتدى منين الحكاية 1976: لقاء هناك 1976: عالم عيال عيال 1976: عالم عيال عيال 1976: نساء تحت الطبع 1976: عالم عيال عيال 1975: المذنبون 1974: امرأة للحب 1975: دعونا نحب 1975: الكل عاوز يحب

▪︎مسلسلات سهير رمزي

شاركت في كثير من المسلسلات التي لاقت انتشارا واسعا وحازت على اعجاب الجمهور فأخذت أدوار ثانوية وبطولة في عددا منها ونذكر أعمال الفنانة سهير رمزي.

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