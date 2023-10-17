نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي ينضم لماراثون رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينضم الفنان كريم فهمي للسباق الرمضاني المقبل 2024 بعد غيابه عن رمضان الماضي واكتفى بظهوره ضيف شرف في مسلسلي “ سره الباتع ” و" الكتيبة 101" ، ومن المقرر أن يكون المسلسل المقبل مكون من 15 حلقة،ومن إنتاج صادق الصباح.

كريم فهمي يستعد لعمل سينمائي جديد

من ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي للتحضير إلى فيلم جديد بعنوان " دماغ ألماظ بمشاركة شقيقه أحمد فهمي، والعمل من تأليف كريم فهمي وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر الاتفاق مع باقي فريق العمل.

أخر أعمال كريم فهمي في الدراما

يذكر أن شارك كريم فهمي مؤخرا في حكاية “ قرض شخصي ” ضمن حكايات مسلسل “ حدث بالفعل ” الذي يتم عرضه حاليا على أحد المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل حول جمال “كريم فهمي” الذي يتعرض لحادث سير مروع أثناء سفره مع أسرته ويدخل على إثره إلى المستشفى، وبعدما يفيق لا يعثر على أسرته وتخبره الإدارة بأنه أتى بمفرده، ومن هنا تبدأ الأحداث في محاولة إثبات أن ما يقوله صحيح.

كما شارك كريم فهمي في مسلسل “ازمة منتصف العمر”، إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، وحقق من خلاله نجاحات كبيرة حيث رصد العمل قضية جريئة وهي “زنا المحارم”، والتي دائما ما تبتعد السينما والدراما عن تسليط الضوء عليها.

أخر اعمال كريم فهمي السينمائية

شارك أحمد فهمي في بداية عام 2023 بفيلم “ أنا لحبيبي ” الذي حقق نجاح كبير " في دور العرض السينمائي وأعلى الإيرادات، وشاركه العمل الفنانة رنا رئيس وسوسن بدر ومحسن محيي الدين ومن ضيوف الشرف أحمد حاتم ومحمد الشرنوبي ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.