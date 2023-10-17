«المتبخرون».. رواية مصورة للفرنسي عيساو موتا

باريس ـ العُمانية: أصدر مؤلِّف الرسوم المتحركة الفرنسي عيساو موتا رواية بعنوان (المتبخرون) تناول فيها جوانب عديدة من الحياة في اليابان. تستند هذه الرواية المصورة إلى الرواية المكتوبة الصادرة بنفس الاسم في 2010 لمؤلفها توماس ب. ريفيردي. وتعالج الرواية الأصلية قصة رجل متزوج يعيش حياة طبيعية ويزاول مهنة عادية في اليابان ولديه ابنة واحدة تقيم في باريس منذ بعض الوقت. ولكنه، مع كل هذا، يختفي ذات يوم دون أن يترك أي أثر يشير إلى سبب اختفائه ولا المكان الذي يوجد فيه. أمَّا الرواية المصورة فتقرر ابنة المتبخر (الأب المختفي) الذهاب بحثًا عنه لوحدها دون أن تثير أي شكوك. وهذا البحث هو ما يمنح المؤلف فرصة وصف اليابان الحديث من خلال رسوم غير ملونة ولكنها بالغة الروعة. وقد تتبع عيساو موتا الرواية المكتوبة الأصلية في تحفته المصورة الواقعة في 150 صفحة، وهكذا تصطحب رحلة ابنة المختفي القارئ داخل دهاليز الحياة اليومية في اليابان، انطلاقًا من أحياء العاصمة طوكيو إلى ما بعد (فوكيشيما).

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