مجلس رواق الأدب يشارك بيوم المكتبة المدرسية

السويق ـ «الوطن»:

شارك مجلس رواق الأدب في يوم المكتبة المدرسية بمدرسة الثرمد للتعليم الأساسي بولاية السويق أمس الأول حيث قام الأعضاء المشاركون بتقديم العديد من الفقرات الثقافية والعلمية والأنشطة الهادفة والترفيهية للطلاب، ومنها تقديم فقرة قراءة قصة للطلاب قدَّمتها أشواق العمرية، وفقرة لعبة حجر النرد قدَّمتها هديل الصالحية. وكما هو معلوم الترفيه الفكري والحسي له دَوْر كبير في خلق روح التعاون بين الطلاب، حيث قام أعضاء رواق الادب بعرض فيديو مرئي للعباقرة تم فيه شرح خطوات تنفيذ رسمة مجسّدة بالورق الملوَّن في حينها تنافس الطلاب على صنع تلك الرسمة. وفي ختام المشاركة قامت نادية الخصيبية مديرة مدرسة الثرمد للتعليم الأساسي بتكريم الأعضاء المشاركين من رواق الأدب بشهادات الشكر والتقديم. يذكر أنَّ الألكسو تحتفي كلَّ أول اثنين من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر مع الدول العربية باليوم العربي للمكتبات المدرسية الذي تمَّ إقراره منذ ربع قرن (1996) تأكيدًا لدَوْر هذا المرفق الأساس في رفد العملية التعليمية والتثقيفية وتعزيزًا لسلوك ارتياد المكتبات المدرسية لدى الطلاب وإعلاء لقيمة المطالعة والتعلُّم الذَّاتي.

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