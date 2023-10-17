«مزون المسرحية» تختتم مشاركتها فـي مهرجان بغداد الدولي للمسرح

مسقط ـ «الوطن»:

قدَّمت فرقة مزون المسرحية الأهلية عرضها المسرحي(موشكا) وذلك في إطار مشاركتها في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دَوْرته الرابعة، والذي تختتم فعالياته اليوم الأربعاء. وتأتي مشاركة الفرقة ـ ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. نصُّ مسرحية (موشكا) مأخوذ عن رواية حملت العنوان نفسه للكاتب محمد الشحري ويُعدُّ العرض المسرحي العُماني هو العرض المسرحي الخليجي الوحيد في المهرجان وينافس عروضًا دولية وعربية وعراقية. شارك في تمثيل العرض عبد الحكيم الصالحي بِدَوْر (ملك الجان) ونادية عبيد بِدَوْر (موشكا) وعمير البلوشي بِدَوْر (غدير) وزينب البلوشي بِدَوْر (عشيبة) والصلت السيابي بِدَوْر (محضيلول) وأحمد الشبيبي بِدَوْر (مساعد ملك الجان). و(موشكا) كلمة إغريقية وردت في كتاب (الطواف حول البحر الإريتيري لمؤلف مجهول) وتشير الكلمة إلى ميناء سمهرم أو خور روري المكان الذي يُصدّر منه اللبان في ظفار، وهو مكان محاط بالأساطير ونُسجتْ حَوْلَه قصص وحكايات محبوكة بخيوط السحر، مشيرا إلى أنه حاول في هذا العمل تتبُع الأسلاف الذين يودِعون في الأسطورة ما يعجزون عن فهمه أو استيعابه.

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