سلطنة عمان تشارك فـي معرض لبنان الدولي للكتاب 2023م

يصاحبها أمسية شعرية بمشاركة عائشة السيفية وهشام الصقري بيروت ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ـ ممثلةً في وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ في معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 ببيروت، من 13 حتى 23 أكتوبر الجاري. تأتي هذه المشاركة تعزيزًا للعلاقات الثقافية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وضِمْن منظومة الأهداف الثقافية القائمة على نشر الثقافة العُمانية والتعريف بالإنتاج الفكري العُماني، وتعزيز الحضور العُماني في مثل هذه المعارض الثقافية المهمة التي تستقطب الكثير من المثقفين والباحثين وروَّاد المعرفة، وتعرّف المشاركة بالإصدارات العُمانية وإبراز التراث الثقافي والتاريخي والأدبي لسلطنة عُمان وزيادة تفعيل التواصل الثقافي بينها وبين مختلف دول العالم، وأيضًا إبراز الخصوصية الثقافية العُمانية تأكيدًا لأهمية التواصل في مثل هذه المعارض. وتنظم الوزارة غدًا الخميس وضِمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض أمسية شعرية عُمانية بمشاركة الشاعرة عائشة السيفية والشاعر هشام الصقري. ويحظى هذا المعرض بأهمية كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي. وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى تفعيل الجناح العُماني كملتقى أدبي ومعرفي نظرًا لما يحتويه من كتب تاريخية وثقافية وعلمية من شأنها أن تعطي الزائر فكرة موجزة عن سلطنة عمان والتطور الذي تواكبه، كما يلقى جناح الوزارة إقبالًا كبيرًا من الجمهور على اقتناء الكتاب العماني، لذلك رصدت الوزارة آليَّات لتعزيز مادَّة المعرض فنيًّا وثقافيًّا من حيث اختيار الإصدارات المناسبة وعرض العناوين المختلفة في شتَّى التخصصات الأدبية والفنية والفكرية والعلمية وغيرها.

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